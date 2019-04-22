В Омске начали сбор денег семье подростка-героя, который погиб, спасая детей из котлована

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-22T12:29:34+03:00

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Напомним, трагедия случилась на минувших выходных на пруду в районе улицы Малиновского. Местные ребятишки гуляли в этом районе и решили побегать по подтаявшему льду пруда. Однако лед не выдержал веса детей и проломился под одним из мальчишек. Друг мальчика бросился спасать его, но тоже провалился под лед. В это время мимо проходил Артур Рахимов. Он не раздумывая кинулся на помощь тонувшим мальчишкам. Одного он спас, а второй утянул его под воду. Мальчик погиб, но ценою своей жизни спас другого ребенка.

Артур был воспитанным и неравнодушным к чужому горю ребенком, иначе он не пошел бы спасать незнакомых детей, попавших в беду. Семья 14-летнего подростка небогатая, мама работает воспитателем в садике, его папа ездит вахтой на север.

Семье сейчас очень сложно справится со свалившимся на них горем, друзья семьи просят помочь им деньгами на похороны подростка. Деньги можно перевести на карточку Сбербанка маме Артура – Аэлита Владимировна Р. 2202 2015 4622 3591.

ИСТОЧНИК KP.RU