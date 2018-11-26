Поджигатель омской мэрии арестован на два месяца

СЕГОДНЯ 08:56 2018-11-26T08:56:24+03:00

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В минувшую пятницу 26-летний омич поджег двери омской мэрии. По его словам он сделал это в качестве протеста против власти. Правда, полицейским, что именно его не устраивает, хулиган пояснить так и не смог. Поджигателя сразу же поймали – он обронил на крыльце мэрии свой паспорт. Действия мужчины попали на видео.

Как оказалось он жил в Омске с 2011 года, но гражданство получил только в феврале этого года. Все время жизни в нашем городе он перебивался случайными заработками. Даже был судим за незаконный оборот наркотиков.

На поджигателя завели три уголовных дела Хулиганство», «Вандализм» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Сейчас он находится под арестом и проведет в СИЗО ближайшие два месяца.