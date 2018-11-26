2018-11-26T07:31:22+03:00
Общество

Появилось видео поджога дверей омской мэрии

На ролике как парень обливает чем-то двери, а потом вспыхивает яркое пламя [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
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В соцсетях омичи выложили момент поджога дверей администрации города. Инцидент произошел накануне, в пятницу вечером. Как видно на кадрах, мужчина подошел к дверям администрации, но, по всей видимости, его не пустили внутрь. После этого омич облил чем-то горючим двери и поджег. Испугавшись паники и криков, которые подняли прохожие, мужчина сразу же сбежал. Сотрудники мэрии потушили пожар своими силами. Известно, что незадолго до поджога, мужчина зашел внутрь здания. Но потоптавшись в тамбуре, покинул его.

Долго искать неадекватного жителя Омска не пришлось. Прямо у тех самых дверей мэрии он обронил свой паспорт. Именно поэтому приехавшим на место происшествия полицейским не составило большого труда его разыскать. По данным "Комсомолки", им оказался уроженец Казахстана, он родом из города Темиртау. Российский паспорт получил в феврале этого года. Как сообщили в пресс-службе полиции, 26-летний омич ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

На поджигателя завели сразу три уголовных дела: «Хулиганство», «Вандализм» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Зачем молодому человеку понадобилось совершать столь дерзкий поступок пока до конца не ясно. По предварительной версии, он сделал это для того, чтобы выразить несогласие с политической системой России. Чем именно сибиряк был недоволен, сейчас выясняют полицейские. Подробности они пока не комментируют.

После поджога двери администрации города Омска покрылись копотью. Их заменили в тот же день.

Момент поджога двери администрации Омска.Видео из Инстаграма группы Аварийный Омск https://instagram.com/aomsk1/

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