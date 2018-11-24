2018-11-24T10:02:06+03:00
Происшествия

Омич поджег дверь мэрии и в спешке потерял на месте паспорт

Как выяснилось, ранее он уже был судим за наркотики
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В отношении задержанного возбудили дела сразу по трем статьям.В отношении задержанного возбудили дела сразу по трем статьям.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Незадачливый хулиган и входная дверь в омскую мэрию встретились накануне, 23 ноября, вечером. Омич облил ее горючим и поджег. По счастью, его вовремя успели заметить прохожие, которые подняли панику. Испугавшись криков злоумышленник сбежал, а сотрудники, находившиеся в помещении успели потушить начинавшийся пожар своими силами.

Дебошира, возможно, искали бы дольше, но он сам облегчил задачу полицейским, приехавшим на вызов. В спешке поджигатель обронил свой паспорт - прямо на пороге в горадминистрацию.

Мужчину уже задержали и допросили. Он объяснил, что решился на такой шаг в качестве протеста против власти. Теперь ему грозит уголовное наказание.

- Подозреваемый - 26-летний омич - задержан полицейскими по горячим следам и доставлен в отдел полиции. Ранее мужчина был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - По данному факту в отделе полиции возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм», ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Проводится расследование.

Кстати, это не первый случай нападения на здание омской мэрии В августе 2015 года омич разбил кувалдой окна на первом этаже. Его задержали на месте преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омич разбил кувалдой окна в мэрии

ЧП произошло около 11.00. Мужчина, который шел мимо администрации с пакетом, неожиданно начал бить стекла на первом этаже здания. Прежде, чем его остановил охранник мэрии, он успел разбить 5 окон. Вскоре видео появились в группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте». (Далее...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Омичка хотела заработать на сдаче квартиры, но лишилась всех денег
На Левом берегу Омска появилась новая остановка
В Омске вандалы вырубили хвойную алею у аграрного университета
В Новосибирске таксист застрелил крупного омского предпринимателя
Омский депутат, заявивший, что не желает кормить многодетные семьи, отделался предупреждением
Омичи снова жалуются на запах гари в городе
Омские школьники, которые отжимали ученице тряпки в еду и снимали видео, хотели много лайков
В Омске из-за незакрепленной страховки с высоты 26 метров сорвался рабочий
Экс-ректору педуниверситета Волоху заменили условный срок на реальный
Губернатор принял отставку главы РЭК Омской области
В Омской области обнаружили школу искусств, где не было автоматической пожарной сигнализации
Прокуратура добивается сноса 27 аварийных домов в Омской области
«Ростелеком» показал омским журналистам умный дом
Двое омских подростков устроили с полицейскими гонку на угнанных «Жигулях»
Приговор экс-главе омской налоговой Ровейну, убившему жену, вынесет суд присяжных
В Омске продолжается долгосрочный социальный проект «Луч добра»
Управление Россельхознадзора по Омской области провело публичные обсуждения правоприменительной практики за III квартал
Омичи обсудили, как будут реконструировать озеро Кирпичка с утками и ондатрами
Общественник предложил переименовать Омск в Колчаковск и поставить статую Христа
В Омске дрифтеры на улице Ватутина не дают спать жителям района
УФАС запретило омскому министру Чекусову говорить про повышение цен на хлеб
В Омске эвакуировали кондитерскую фабрику из-за угрозы взрыва
На пожилую омичку напал ее молодой сожитель