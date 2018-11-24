Омич поджег дверь мэрии и в спешке потерял на месте паспорт

Незадачливый хулиган и входная дверь в омскую мэрию встретились накануне, 23 ноября, вечером. Омич облил ее горючим и поджег. По счастью, его вовремя успели заметить прохожие, которые подняли панику. Испугавшись криков злоумышленник сбежал, а сотрудники, находившиеся в помещении успели потушить начинавшийся пожар своими силами.

Дебошира, возможно, искали бы дольше, но он сам облегчил задачу полицейским, приехавшим на вызов. В спешке поджигатель обронил свой паспорт - прямо на пороге в горадминистрацию.

Мужчину уже задержали и допросили. Он объяснил, что решился на такой шаг в качестве протеста против власти. Теперь ему грозит уголовное наказание.

- Подозреваемый - 26-летний омич - задержан полицейскими по горячим следам и доставлен в отдел полиции. Ранее мужчина был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - По данному факту в отделе полиции возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм», ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Проводится расследование.

Кстати, это не первый случай нападения на здание омской мэрии В августе 2015 года омич разбил кувалдой окна на первом этаже. Его задержали на месте преступления.

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ЧП произошло около 11.00. Мужчина, который шел мимо администрации с пакетом, неожиданно начал бить стекла на первом этаже здания. Прежде, чем его остановил охранник мэрии, он успел разбить 5 окон. Вскоре видео появились в группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте». (Далее...)