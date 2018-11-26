Поджигатель мэрии Омска получил российский паспорт лишь в этом году и нигде не работал

У дверей омской мэрии недавно произошел инцидент. 26-летний омич пришел к входу в администрацию и поджег двери, предварительно облив зажигательной смесью. По видео, которое омичи выложили в соцсети можно заметить, что мужчина сначала хотел зайти внутрь, но, по всей видимости, туда его не пустили. Был вечер пятницы, конец рабочего дня - около 19.00. После поджога мужчина сбежал. Как уточнили в пресс-службе омской полиции, в момент нападения он был трезв. Свои действия поджигатель объяснил несогласием с политической системой России.

«Комсомолке» удалось выяснить имя хулигана. Им оказался 26-летний уроженец Казахстана Антон Щекин (имя и фамилия изменены). Совсем недавно, только в феврале этого года, получил русский паспорт. До этого он жил в Казахстане, в городе Темиртау, где и родился. В Омск парень приехал в 2011 году.

Поджигатель любил книгиФото: vk.com

По фото в социальных сетях видно, что он вел обычную жизнь молодого человека. Отдыхал с друзьями, путешествовал, увлекался военной техникой. На недавних фото он гуляет с братом в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

С 2011 года Антон перебивался в Омске случайными заработками. Последние месяцы перед поджогом вообще нигде не работал. Недавно он выложил временный пропуск и подписал, что работает в экологической службе одного из омских заводов. Но на документе есть пометка - "Временный". Молодой человек интересовался жизнью Омска, у него в подписках несколько новостных сообществ нашего города. Есть и паблики, освящающие новости России.

В парке им. 30-летия ВЛКСМФото: vk.com

Парня задержали сразу же после побега. Когда он убегал, он обронил паспорт прямо на крыльце мэрии. Как позже выяснили полицейские, он уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас на поджигателя завели сразу три уголовных дела: «Хулиганство», «Вандализм» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Он арестован на два месяца.