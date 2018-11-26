2018-11-26T08:46:50+03:00
Общество

Поджигатель мэрии Омска получил российский паспорт лишь в этом году и нигде не работал

Сейчас хулиган арестован - на него заведены три уголовных дела
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Поджигатель омской мэрии получил русский паспорт только в этом году и перебивался случайными заработкамиПоджигатель омской мэрии получил русский паспорт только в этом году и перебивался случайными заработкамиФото: vk.com
Изменить размер текста:

У дверей омской мэрии недавно произошел инцидент. 26-летний омич пришел к входу в администрацию и поджег двери, предварительно облив зажигательной смесью. По видео, которое омичи выложили в соцсети можно заметить, что мужчина сначала хотел зайти внутрь, но, по всей видимости, туда его не пустили. Был вечер пятницы, конец рабочего дня - около 19.00. После поджога мужчина сбежал. Как уточнили в пресс-службе омской полиции, в момент нападения он был трезв. Свои действия поджигатель объяснил несогласием с политической системой России.

«Комсомолке» удалось выяснить имя хулигана. Им оказался 26-летний уроженец Казахстана Антон Щекин (имя и фамилия изменены). Совсем недавно, только в феврале этого года, получил русский паспорт. До этого он жил в Казахстане, в городе Темиртау, где и родился. В Омск парень приехал в 2011 году.

Поджигатель любил книги Фото: vk.com

Поджигатель любил книгиФото: vk.com

По фото в социальных сетях видно, что он вел обычную жизнь молодого человека. Отдыхал с друзьями, путешествовал, увлекался военной техникой. На недавних фото он гуляет с братом в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

С 2011 года Антон перебивался в Омске случайными заработками. Последние месяцы перед поджогом вообще нигде не работал. Недавно он выложил временный пропуск и подписал, что работает в экологической службе одного из омских заводов. Но на документе есть пометка - "Временный". Молодой человек интересовался жизнью Омска, у него в подписках несколько новостных сообществ нашего города. Есть и паблики, освящающие новости России.

В парке им. 30-летия ВЛКСМ Фото: vk.com

В парке им. 30-летия ВЛКСМФото: vk.com

Парня задержали сразу же после побега. Когда он убегал, он обронил паспорт прямо на крыльце мэрии. Как позже выяснили полицейские, он уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас на поджигателя завели сразу три уголовных дела: «Хулиганство», «Вандализм» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Он арестован на два месяца.

Момент поджога двери администрации Омска.Видео из Инстаграма группы Аварийный Омск https://instagram.com/aomsk1/

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сибиряк, который ввез в Омск 14 килограммов наркотиков, осудили на 8,5 лет
В центре Омска в аварию попала грузовая «Газель»
Стала известна программа семинара по нацполитике для омских общественников
«Уральские авиалинии» вошли в тройку лучших российских авиакомпаний
Директор омского предприятия незаконно выписал себе премий на 129 тысяч
В Омске картодром у Ленинградского моста все же снесут
Бунтовавшую омскую колонию проверит комиссия Совета Федерации
Пьяный омич сбил ребенка на переходе
На мусорные площадки в Омской области выделят 300 миллионов
Омск занял 72 место в РФ по качеству жизни
В тройном ДТП под Омском пострадали четверо
Бузова - о пожилой модели омского агентства: Пусть в 63 года все так выглядят!
В Омске чаще всего подделывают пятитысячные купюры
Омичка отсудила 70 тысяч за падение в трамвае
Поджигатель омской мэрии арестован на два месяца
Омская кадастровая палата поможет оформить договор при сделке с недвижимостью
Как исправить ошибки в ЕГРН
Стало известно место Омска в рейтинге самых «трезвых» регионов
В центре Омска машина Яндекс-такси влетела в переход
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали победителей конкурса социальных предпринимателей
Хоккеисты омского «Авангарда» надели шапки ради мам
В Омске ищут подростка в оранжевой куртке
Китайцы будут перерабатывать омский лес в палочки для мороженого
В Омске временно изменят маршрут двух электричек
Омич ночью упал с моста во время прогулки
Омичи назвали сумму, которой им хватит для счастья
Омичка хотела заработать на сдаче квартиры, но лишилась всех денег
На Левом берегу Омска появилась новая остановка
В Омске вандалы вырубили хвойную алею у аграрного университета