СЕГОДНЯ 08:13 2018-11-06T08:13:26+03:00

Появилось фото с места аварии пассажирского автобуса под Омском Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Накануне под Омском произошла серьезная авария с пассажирским автобусом. В автобусе находились 45 пассажиров, он ехал в Усть-Ишим. Как сообщили в полиции, в районе 134 километра автодороги "Омск – Тара" в Саргатском районе, водитель не справился с управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся.

После аварии автобус превратился в груду металла, однако обошлось без жертв. В аварии, по последним данным, пострадали 12 человек. По факту происшествия уже завели уголовое дело, следователи будут выяснять все обстоятельства аварии.

По словам пассажиров, автобус охватила паника и чудом никто серьезно не пострадал. Выбираться из перевернутого автобуса пришлось через окна.