Пассажир, перевернувшегося под Омском автобуса: «Паники не было, выбирались через окна»
Накануне произошла серьезная авария на трассе под Омском. В Саргатском районе пассажирский автобус, следовавший по маршруту Усть-Ишим – Омск, полный людей перевернулся.
Как сообщили в полиции, одна из возможных причин ДТП – водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Вчера весь день на территории области бушевал антициклон: шел мокрый снег с дождем.
В момент аварии в автобусе было 45 пассажиров, 8 человек пострадали – их увезли на скорой. Вот что говорит один из пассажиров автобуса:
- Сначала был шок, не понимал, что произошло. Стеклом порезало руку. Чувствую себя хорошо, так как пострадал не очень сильно. Паники не было. Выбирались через окна. Сочувствую, которых увезли на скорой, - сказал пассажир, который не получил серьезных травм.
Также известно, что в автобусе были дети:
-Дети были, с ними все хорошо, травм они не получили. В основном были все спокойны, женщины только плакали. Выбирались через окна.