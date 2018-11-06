2018-11-06T07:00:14+03:00
Происшествия

Пассажир, перевернувшегося под Омском автобуса: «Паники не было, выбирались через окна»

В аварии пострадали 8 человек
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В аварии пострадали 8 человекВ аварии пострадали 8 человекФото: vk.com
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Накануне произошла серьезная авария на трассе под Омском. В Саргатском районе пассажирский автобус, следовавший по маршруту Усть-Ишим – Омск, полный людей перевернулся.

Как сообщили в полиции, одна из возможных причин ДТП – водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Вчера весь день на территории области бушевал антициклон: шел мокрый снег с дождем.

В момент аварии в автобусе было 45 пассажиров, 8 человек пострадали – их увезли на скорой. Вот что говорит один из пассажиров автобуса:

- Сначала был шок, не понимал, что произошло. Стеклом порезало руку. Чувствую себя хорошо, так как пострадал не очень сильно. Паники не было. Выбирались через окна. Сочувствую, которых увезли на скорой, - сказал пассажир, который не получил серьезных травм.

Также известно, что в автобусе были дети:

-Дети были, с ними все хорошо, травм они не получили. В основном были все спокойны, женщины только плакали. Выбирались через окна.

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