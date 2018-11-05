2018-11-05T19:41:44+03:00
Происшествия

В Омской области на трассе перевернулся автобус: 8 пассажиров пострадали

Один из пассажиров, рассказал «как все случилось» [фото]
Станислав МУХИН
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Водитель не справился с управлением.Водитель не справился с управлением.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В регионе бушует непогода - вся территория области во власти антициклона. Уже сутки идет дождь, который сменяется мокрым снегом. Температура ночью опускается ниже нуля, а днем теплеет до плюсовых значений. Из-за этого дорожная ситуация оставляет желать лучшего. На дорогах каша из мокрого снега и сильный гололед. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Возможно, именно это привело к серьезной аварии на трассе в Омской области. В Саргатском районе полный пассажиров автобус, ехавший по маршруту Усть-Ишим - Омск, перевернулся. Одна из возможных причин серьезного ДТП - водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Об этом "Комсомолке" рассказали в омской полиции.

Автобус съехал в кювет и опрокинулся. Фото: vk.com

Автобус съехал в кювет и опрокинулся.Фото: vk.com

- По предварительной информации, 41-летний водитель рейсового автобуса НеФАЗ, не справился с управоением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

"Комсомолке" удалось пообщаться с одним из пассажиров автобуса. И вот, что он рассказал:

- Все произошло очень быстро. Нас занесло, и мы слетели с трассы. Как говорит сам водитель: «Задние колеса встали». Не знаю правда это или нет, - говорит Александр Кузнецов. - Слава богу что не было жертв. Оказали помощь быстро, скорая приехала моментально.

В момент ДТП в автобусе сидели 45 пассажиров. Из них 8 человек пострадали. С различными травмами они обратились к медикам. Сотрудниками полиции проводится проверка.

Следственный комитет уже начал проверку перевозчика, который обслуживал этот рейс.

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