2018-11-06T07:55:53+03:00
Происшествия

Из-за аварии с перевернувшимся под Омском автобусом завели уголовное дело

Количество пострадавших увеличилось
Станислав МУХИН
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Машина с людьми съехала в кювет.Машина с людьми съехала в кювет.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Серьезная авария произошла на трассе в Омской области в понедельник. В Саргатском районе рейсовый автобус, ехавший по маршруту Омск - Усть Ишим, вылетел в кювет. После этого "Нефаз" перевернулся. За помощью медиков обратились 12 пассажиров автобуса, принадлежавшего АО "Омскоблавтотранс".

По словам одного из омичей, находившихся в салоне, паники не было. А выбираться людям пришлось через окна. Следственный комитет сразу после аварии назначил проверку перевозчика. Сейчас стало известно, что силовики завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Следователям водитель автобуса уже рассказал, из-за чего случилась авария.

- Уходя от столкновения, водитель слишком близко прижался к обочине дороги, не учтя гололедные явления, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся, - уточнили в следственном комитете по Омской области. - За медицинской помощью обратились 12 пассажиров, получивших ушибы и ссадины головы и других частей тела. Все пострадавшие отпущены домой.

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