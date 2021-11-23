«Деньги на их счетах были, топливо - тоже»: Губернатор объяснил, почему после перебоев с газом в городе силовики занялись «Омскгоргазом»

Десятки многоэтажен на прошлой неделе сидели без газа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Серьезные проблемы с газоснабжением вслед за севером области добрались и до Омска. На прошлой неделе больше тысячи жителей несколько часов провели без газа. Как оказалось, у АО "Омскгоргаз" огромные сложности. На предприятии жалуются на слишком низкий тариф для населения, из-за которого компания не может закупить необходимое количество голубого топлива. С этим и связаны перебои в газоснабжении. О том, что они, скорее всего, повторятся в компании предупредили накануне.

Сейчас в этой истории разбираются силовики. В областной прокуратуре уже составили на АО "Омскгоргаз" административное дело - компании грозит крупный штраф. Но на этом проблемы газовщиков могут не закончиться. В прокуратуре намекнули, что перспективы возбуждения уголовного дела изучат следователи. В ведомстве потребовали от АО "Омскгоргаз" обеспечить газоснабжение Омска.

Прокомментировал сложную ситуацию и губернатор Александр Бурков. Он напомнил предысторию этого вопроса.

- Сразу 42 дома остались без газа. В выходные были в ночь перебои на 12 домах. Напомню, что в конце 2018 года Правительство РФ приняло решение уйти от фиксированных цен на сжиженный газ. И в этом году произошел резкий скачок стоимости на него. Мы на комиссии по ЧС решили выделить 76 миллионов рублей предприятиям, которые работают с сжиженным газом. К тому же в правительстве договорились, чтобы поставщик под наши гарантии давали "Горгазу" топливо. Без предоплаты они делать это отказывались, - рассказал губернатор.

По его словам, финансовая ситуация в АО "Омскгоргаз" очень тяжелая. У компании огромные долги и, по сути, предприятие - банкрот. Не исключено, что недавние перебои с газом выльются и в уголовное дело.

- Сейчас "Горгазом" занимаются правоохранительные органы. Они разберутся, на каком основании газгольдеры не были полностью заполнены по решению руководителей. Хотя деньги на счетах компании были и необходимый запас топлива. В рамках уголовного дела правоохранительные органы во всем разберутся, - сказал Александр Бурков.

Также власти собираются утвердить специальный закон, который позволит в экстренных ситуациях с перебоями газа субсидировать предприятия из бюджета.

– В четверг депутаты будут обсуждать закон, чтобы можно было субсидировать сжиженный газ. У нас никогда не было подобной строки в бюджете, не было законного разрешения выделять деньги частным компаниям на разницу между рыночной ценой и тарифом, - подвел итог глава региона.