После отключений газа в омских многоэтажках в прокуратуре намекнули на уголовное дело

Накануне жители 19 домов несколько часов сидели без газа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне сразу 19 многоквартирных домов в Омске остались без газа из-за отключения у АО «Омскгоргаз». Как выяснилось на заседании городской комиссии по ЧС причина - в низком, по мнению компании, тарифе для населения. В АО «Омскгоргаз» сообщили, что потребность населения в «голубом топливе» составляет 1300 тонн. А из-за невысокого тарифа компания якобы может приобрести лишь половину.

- Ситуация с поставкой сжиженного газа на территории города — в зоне риска, создано 6 аварийных бригад, которые направлены в места отключения газа для пусковых работ, ранее отключенные дома будут запущены до вечера, — пояснила и.о. директора АО «Омскгоргаз» Светлана Цускман.

При этом правительством Омской области, по данным мэрии, уже выделяли компании субсидию в 54 млн, которая должна была покрыть недополученные доходы «Омскгоргазу». Следующий транш в размере 34 млн. должен поступить в декабре. А газовщики же предупредили: перебои с "голубым топливом" могут повториться.

В мэрии потребовали от компании обеспечить газоснабжение омичей. Чиновники уже сообщили о ситуации в прокуратуру. В ведомстве провели свою проверку и выяснили: подача газа в омских домах была прекращена из-за срабатывания отсекателей на резервуарных установках сжиженного углеводородного газа. Причина - низкий объема газа. На «Омскгоргаз» завели административное дело, которое может обернуться штрафом. И в областной прокуратуре намекнули: на этом проблемы руководства компании могут не закончиться.

- По результатам проверки прокуратуры будет дана уголовно-правовая оценка действий должностных лиц, повлекших отключение потребителей от источника жизнеобеспечения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

ОФИЦИАЛЬНО

- АО «Омскгоргаз» приносит свои извинения за перебои в газоснабжении и принимает все необходимые меры к обеспечению бесперебойного круглосуточного газоснабжения? - говорится в официальном сообщении компании. - Однако, в связи с объективными причинами извещаем Вас о возможных кратковременных перерывах газоснабжения. Обращаем Ваше внимание, что проведение газоопасных работ в ночное время запрещено [...] За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва газоснабжения будет произведен перерасчет в соответствии с требованиями действующего законодательства.