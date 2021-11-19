В мэрии из-за отключений газа на 19 домах «Омскгоргаза» обратились в прокуратуру и полицию

В компании же заявили, что не могут закупить необходимое количество топлива для населения из-за низкого тарифа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне сразу 19 многоквартирных домов в Омске остались без газа из-за отключения у АО «Омскгоргаз». Такое сообщение поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу города от представителей компании.

Эта ситуация разбиралась сегодня на городской комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством и.о. мэра Омска Евгения Фомина. По информации пресс-службы мэрии, на ней сообщили следующее: потребность в приобретении «голубого топлива» для газоснабжения населения составляет 1300 тонн. Из-за низкого, по мнению "Омскгоргаза", тарифа компания может приобрести топливо в объеме только 640 тонн, что составляет менее 50% от нормативной потребности.

При этом правительством Омской области, по данным мэрии, уже была выделена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией газа населению в размере 54 млн рублей. Следующая часть субсидии в размере 34 млн. должна была поступить в декабре.

- Сегодня ситуация с поставкой сжиженного газа на территории города — в зоне риска, создано 6 аварийных бригад, которые направлены в места отключения газа для пусковых работ, ранее отключенные дома будут запущены до вечера, — пояснила исполняющая обязанности директора АО «Омскгоргаз» Светлана Цускман.

Такой подход руководства компании администрацию города не устроил. Евгений Фомин обратил внимание, что предприятие самостоятельно не предпринимало никаких шагов для выхода из кризисной ситуации. Компании «Омскгоргаз» поставлена задача обеспечить бесперебойную подачу газа населению.

- Такие случаи, в которых страдает население — просто недопустимы. Вы, как руководство «Омскгоргаза», знали о проблеме давно и не принимали необходимых мер для стабилизации финансового положения и в конечном итоге — для предотвращения отключений газа, — сказал на заседании городской комиссии ЧС и.о. мэра Евгений Фомин. - Вы не обращались своевременно в судебные инстанции по поводу несогласия с установленным Региональной энергетической комиссией тарифом, не работали с поставщиками газа по вопросу приобретения товарного кредита или отсрочки платежей.

В мэрии сообщили, что тариф на поставку сжиженного углеводородного газа АО "Омскгоргаз" был утверждён Региональной энергетической комиссией ещё в декабре прошлого года. За это время в компании не предпринимали никаких действий и установленные цифры в суде не оспаривали, хотя имели такое право. На данный момент газоснабжение в отключенных 19 домах восстановлено. Власти пообещали круглосуточно мониторить ситуацию. Также об отключении администрация города сообщила в прокуратуру и УМВД по Омской области.

- Предприятие «Омскгоргаз» должно предпринять все возможные исчерпывающие меры по недопущению новых отключений потребителей. Управлению единой дежурно-диспетчерской службы поручаю вести круглосуточный мониторинг ситуации с газоснабжением города, - подытожил Евгений Фомин.

«Сегодня ситуация с поставкой сжиженного газа на территории города — в зоне риска, создано 6 аварийных бригад, которые направлены в места отключения газа для пусковых работ, ранее отключенные дома будут запущены до вечера», — пояснила исполняющая обязанности директора АО «Омскгоргаз» Светлана Цускман.

По информации АО «Омскгоргаз», для газоснабжения населения города сжиженным газом потребность в приобретении «голубого топлива» составляет 1300 тонн. По факту за счет тарифных источников акционерное общество может приобрести газ в объеме только 640 тонн, что составляет менее 50% от нормативной потребности. Правительством Омской области уже была выделена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией газа населению в размере 54 млн рублей. Выделение следующей субсидии в размере более 34 млн рублей запланировано в декабре.

Однако предприятие самостоятельно не предпринимало никаких шагов для выхода из кризисной ситуации.