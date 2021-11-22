Омичей предупредили, что отключения газа могут повториться

В "Горгазе" предупредили о возможных перебоях в газоснабжении. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обострилась ситуация с газоснабжением Омска. На днях в городе 19 многоэтажек остались без голубого топлива. Эту ситуацию даже разбирали на городской комиссии по ЧС. Там представители «Омскгоргаз» заявили, что из-за низкого, по их мнению, тарифа не могут закупить необходимое количество газа.

Более того, в компании предупредили омичей, что ситуация с отключением домов от голубого топлива может повториться. И пообещали оперативно устранять подробные перебои с газоснабжением.

- АО «Омскгоргаз» приносит свои извинения за перебои в газоснабжении и принимает все необходимые меры к обеспечению бесперебойного круглосуточного газоснабжения.

Однако, в связи с объективными причинами извещаем Вас о возможных кратковременных перерывах газоснабжения, - говорится в официальном сообщении компании.

При этом поставщик газа пообещал сделать абонентам перерасчет, если в квартирах газа не будет более часа.