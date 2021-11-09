Частные перевозчики Омска выступили против QR-кодов

Частные перевозчики не готовы проверять QR-коды у омичей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнее время все чаще обсуждают в Омске вопросы введения QR-кодов в разных отраслях. Первыми пришлось ввести эту систему учреждениям культуры. С 30 октября QR-кодами пришлось воспользоваться посетителям театров, музеев и кинотеатров. А уже 4 ноября коды ввели для посещения торговых центров и общепита. Обсуждалась и возможность введения кодов для поездок на общественном транспорте. Это хотели решить ближе к концу месяца, 20 ноября.

Против введения QR-кодов уже высказывались представители муниципального транспорта. В правительстве тогда отметили, что это только предложение, его рассматривают и позже принять его на заседании оперштаба ничего не мешает. Сейчас, когда стало окончательно понятно, как именно работает система, против нее высказались и представители частных перевозчиков.

На сайте СРО «Омские перевозчики» появилось обращение Вячеслава Блажко. Он считает, что введение QR-кодов снизит пассажиропоток до минимума и поставит частный транспорт на грани существования. Перевозчики отмечают, что с каждым новым ковидным ограничением, будь то перевод студентов на дистанционку или ограничение действия льготных карт, омичи начинают меньше пользоваться общественным транспортом.

- Мы, как перевозчики, предоставляем услугу по перевозке пассажиров. И плата за проезд – единственный источник доходов. Не будет необходимого пассажиропотока, не чем будет заправлять автобусы. Не будет средств, из которых нужно платить лизинговые платежи за те автобусы, которые были приобретены (в лизинг) 2-3 года назад. А значит, многие перевозчики могут лишиться этих автобусов. Вот и выходит, что не будет пассажиров – не будет и транспорта, - отметил Блажко.

Напомним, что сегодня состоится заседание экономического оперштаба. На нем представители бизнеса и правительства обсудят введение и функционирование системы QR-кодов, а также трудности, с которыми столкнулись предприниматели. О введении кодов в транспорте пока не говорят, но перевозчики уже активно высказываются против.