На оперштабе отказались вводить локдаун в Омской области, о котором просил Роспотребнадзор

Омичам придется раньше предъявлять QR-коды в ТЦ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Омске прошло очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Поводом послужило предложение Роспотребнадзора об ужесточении антиковидных мер. Ведомство предлагало почти очередной локдаун. Предполагалось, что в нерабочую неделю в Омске будут полностью закрыты торговые центры за исключением продуктовых магазинов и аптек в них, кафе смогут работать только в режиме навынос.

Против таких ограничений выступили представители бизнеса. Они посчитали, что такие ограничения могут привести к закрытию многих предприятий и магазинов. Не очень довольны этими предложениями были и обычные омичи.

По итогам оперштаба, предложения Роспотребнадзора отклонили. Не стали ограничивать ни работу бизнеса, ни работу общепита. Но ужесточение мер все же ввели. Оперштаб решил не дожидаться 20 ноября, а ввести обязательные QR-коды уже с 4 ноября. С четверга омичам обязательно понадобится код при посещении:

- кафе и ресторанов;

- торговых центров;

- торгово-развлекательных центров;

- парикмахерских.

Напомним, что эти меры хотели ввести гораздо позже, с 20 ноября, но сейчас решили иначе. В учреждениях культуры QR-коды начали работать еще с 30 октября. В целом система получилась рабочей, но не без изъянов.