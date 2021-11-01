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Общество1 ноября 2021 16:45

«Здравствуй, локдаун?»: Роспотребнадзор хочет закрыть все торговые центры, рестораны и детские секции

Заседание оперштаба состоится уже 2 ноября
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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Санитарные врачи хотят прекратить работу всего общепита - разрешают только доставку.

Санитарные врачи хотят прекратить работу всего общепита - разрешают только доставку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омские больницы переполнены: на прошлой неделе минздрав только открыл почти 500 дополнительных коек в ковидных госпиталях, как они почти сразу закончились. Сегодня власти отчитались, что вынуждены отводить для пациентов с коронавирусом еще 150 мест. Неудивительно, что омский Роспотребнадзор подготовил очередной пакет ограничений.

Появилось письмо санитарного ведомства, в котором предлагается с 1 по 7 ноября полностью приостановить работу всего общепита в регионе. В Роспотребнадзоре хотят разрешить только доставку.

Также в ведомстве хотят приостановить работу торговых центров и дополнительных учреждений образования (детских секций и кружков). Письмо с пакетом предложений направлено в адрес правительства Омской области. Судя по всему, именно эти инициативы главного санитарного врача региона Александра Криги будут обсуждаться 2 ноября на заседании оперштаба.

Подробный комментарий в Роспотребнадзоре нам не удалось получить, несмотря на все наши попытки. Но в правительстве уже подтвердили, что оперштаб состоится в ближайшее время.

- Завтра в 16.00 состоится внеочередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Омской области, - уточнили в облправительстве.

Если меры, которые предлагает Роспотребнадзор, все-таки утвердят, то все это будет очень похоже на локдаун. Ранее власти с 30 октября ввели в Омской области QR-коды для посещения музеев, театров, фитнесс-центров, кинотеатров. С 20 ноября планируется ввести их в общественном транспорте.

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