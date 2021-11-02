Омский бизнес выступил против введения локдауна и QR-кодов

В Омске на неделю могут ввести жесткий локдаун. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне в Омске начала действовать система QR-кодов в учреждениях культуры, спортклубах и гостиницах. Эти меры ввели на экстренном заседании оперштаба, которое прошло в начале прошлой недели. Все это призвано снизить темпы распространения коронавируса, который в Омской области в последнее время увеличились. Регион уже перешагнул отметку в 500 заболевших за сутки и показатели продолжают расти.

Накануне стало известно, что сегодня, 2 ноября запланировано новое заседание. Поводом послужило письмо Роспортебнадзора, в котором предлагали ввести еще более жесткие ограничения, например, ограничить деятельность торговых центров и общепита. В нерабочую неделю до 8 ноября ТЦ предлагали полностью закрыть, а кафе разрешить работать только на вынос.

Эти предложения только будут обсуждать, но омские бизнесмены уже выступили против, опубликовав открытое письмо. В нем предприниматели отмечают, что закрытие магазинов приведет к падению выручки. Это может также повлечь и увольнение работников, что приведет к росту безработицы.

- К началу ноября бизнес выполнил основной нормативный показатель постановления № 65 Главного санитарного врача– по данным проведенного опроса Омского областного Союза предпринимателей в более чем 80 процентах опрошенных организаций Союза количество вакцинированного персонала составило свыше 60 процентов (в том числе 37 процентов пришлось на субъекты, в которых вакцинированный персонал составил свыше 80 процентов), - отметили в своем письме предприниматели.

Действительно, этим летом Роспотребнадзор обязал предпринимателей вакцинировать своих работников. Сроки поставили до конца августа, но проводить серьезных проверок по этому поводу не стали.

Выступают предприниматели не только против локдауна, но и против обязательного введения QR-кодов в торговых центрах и кафе. Эти меры должны начать действовать в Омске с 20 ноября.

- Надежд на скорое восстановление показателей за счет роста числа владельцев QR-кодов нет - ввиду низких темпов вакцинации, - отмечают предприниматели.

Упоминают и о том, что введение этой системы повлечет дополнительные затраты, которые не всем предпринимателям по карману. Придется потратиться на аппаратуру и выделить отдельного сотрудника для контроля кодов у посетителей.

Напомним, что оперштаб, на котором рассмотрят предложения о жестких ограничениях, состоится сегодня, 2 ноября.

ДОСЛОВНО

"Снижение выручки предприятий поставит их на грань закрытия"

- Сегодня важно предотвратить остановку деятельности предприятий и не создать условия, которые повлекут долгосрочный спад выручки предприятий, поставят их на грань закрытия, приложить все усилия к расширению вакцинации населения. И в этом вопросе бизнес – на стороне власти и общества! – говорится в открытом письме.