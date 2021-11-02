Названа дата оперштаба, на котором обсудят введение локдауна в Омске

Роспотребнадзор предлагает закрыть все рестораны и кафе на неделю. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сложной остается ситуация с коронавирусом в Омской области. Из-за постоянного роста заболеваемости власти вторую неделю подряд вынуждены проводить внеочередные заседания оперштаба и вводить все новые и новые ограничения. Сегодня в 16.00 будет рассмотрено предложение Роспотребнадзора о введении в регионе частичного локдауна. Санитарные врачи предлагают с 1 по 7 ноября приостановить работу общепита, торговых центров и учреждений дополнительного образования.

В правительстве Омской области информацию о заседании оперштаба подтвердили.

- В 16.00 состоится внеочередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Омской области, - уточнили там.

О принятых решениях будет сообщено позже. Добавим, что ранее омские власти анонсировали введение QR-кодов в общественном транспорте.