«Да откуда у меня родственники?»: после покупки квартиры у омички, 35 лет прожившей в бочке, нашлась родня

Светлана уверена, что скоро ее перестанут донимать звонками неизвестные люди, представляющиеся родней.

Со счастливым концом оказалась история омички Светланы Черновой, которой 35 лет пришлось прожить в железной бочке. О нелегкой жизни омички стало известно этой осенью после публикаций в СМИ. Женщина была вынуждена с 80-х годов жить в железной бочке на окраине города. Она стояла в очереди на получение жилья, но за все эти годы в ней почти не продвинулась.

Узнав о нелегкой жизни Светланы, ей решили помочь многие. Среди них оказалась и блогер Елена Тришина, которая сделала почти невозможное - купила для Светланы квартиру. Блогер объявила сбор средств, и за несколько дней люди со всей страны собрали более 2 миллионов на жилье. Теперь Светлана обладательница однокомнатной квартиры на Московке. Женщина уже получила ключи и переехала. Но на этом злоключения не закончились. Светлана рассказывает, что у нее недавно нашлись родственники.

- Да, вот внезапно объявились. Говорят, что родственники. А я ни с кем не общаюсь, откуда они у меня? - недоумевает омичка. - Даже приходил кто-то, но я не верю. Бог с ними, время пройдет, и успокоятся.

В остальном у Светланы нет проблем. Она продолжает переезд, иногда наведывается в бочку, кормит оставшегося там Черныша и понемногу перевозит вещи. Собирает, что сможет увезти в руках. Наш звонок застал Светлану именно по дороге в бочку.

- Я очень довольна новой квартирой. Тепло, светло. Непривычно, в бочке всегда холодно было, а сегодня оделась, вышла из дома и сразу обратно зашла. Не рассчитала, дома-то теперь тело, а на улице холодно, - поделилась впечатлениями Светлана. - Вот только дверь на балкон у меня барахлит, надо мастера искать. А так больше нет проблем.

Оказалось, что новый дом нашелся и для Черныша и белого кота. Их на следующей неделе должны забрать новые хозяева.

- Нашлись хорошие люди. Заберут и Черныша, и кота. Они дружные животные, их разлучать никак нельзя. Будут теперь на даче жить, семья там постоянно находится. Они и бочку заберут, - отметила Светлана. Что именно новые хозяева собираются делать с бочкой, она точно не знает.

- Может, жить будут, на земле поставят. Не знаю, это уже их дело, - даже с облегчением говорит Светлана.