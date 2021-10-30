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Общество30 октября 2021 9:51

«Да откуда у меня родственники?»: после покупки квартиры у омички, 35 лет прожившей в бочке, нашлась родня

Но Светлана не верит в то, что они настоящие
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Светлана уверена, что скоро ее перестанут донимать звонками неизвестные люди, представляющиеся родней.

Светлана уверена, что скоро ее перестанут донимать звонками неизвестные люди, представляющиеся родней.

Со счастливым концом оказалась история омички Светланы Черновой, которой 35 лет пришлось прожить в железной бочке. О нелегкой жизни омички стало известно этой осенью после публикаций в СМИ. Женщина была вынуждена с 80-х годов жить в железной бочке на окраине города. Она стояла в очереди на получение жилья, но за все эти годы в ней почти не продвинулась.

Узнав о нелегкой жизни Светланы, ей решили помочь многие. Среди них оказалась и блогер Елена Тришина, которая сделала почти невозможное - купила для Светланы квартиру. Блогер объявила сбор средств, и за несколько дней люди со всей страны собрали более 2 миллионов на жилье. Теперь Светлана обладательница однокомнатной квартиры на Московке. Женщина уже получила ключи и переехала. Но на этом злоключения не закончились. Светлана рассказывает, что у нее недавно нашлись родственники.

- Да, вот внезапно объявились. Говорят, что родственники. А я ни с кем не общаюсь, откуда они у меня? - недоумевает омичка. - Даже приходил кто-то, но я не верю. Бог с ними, время пройдет, и успокоятся.

В остальном у Светланы нет проблем. Она продолжает переезд, иногда наведывается в бочку, кормит оставшегося там Черныша и понемногу перевозит вещи. Собирает, что сможет увезти в руках. Наш звонок застал Светлану именно по дороге в бочку.

- Я очень довольна новой квартирой. Тепло, светло. Непривычно, в бочке всегда холодно было, а сегодня оделась, вышла из дома и сразу обратно зашла. Не рассчитала, дома-то теперь тело, а на улице холодно, - поделилась впечатлениями Светлана. - Вот только дверь на балкон у меня барахлит, надо мастера искать. А так больше нет проблем.

Оказалось, что новый дом нашелся и для Черныша и белого кота. Их на следующей неделе должны забрать новые хозяева.

- Нашлись хорошие люди. Заберут и Черныша, и кота. Они дружные животные, их разлучать никак нельзя. Будут теперь на даче жить, семья там постоянно находится. Они и бочку заберут, - отметила Светлана. Что именно новые хозяева собираются делать с бочкой, она точно не знает.

- Может, жить будут, на земле поставят. Не знаю, это уже их дело, - даже с облегчением говорит Светлана.

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