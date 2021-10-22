Минобразования Омской области: На время нерабочих дней вводить дежурные группы в садиках не планируется

Садики в Омской области не будут работать 9 дней. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за критических цифр заболеваемости коронавирусом в России по Указу президента Владимира Путина в России вводится режим нерабочих дней. В регионах, где ситуация особенно тяжелая, он начнется 23 октября. В Омской области, как и по всей стране, вынужденные выходные будут длиться с 30 октября до 7 ноября включительно.

Несмотря на рекомендацию оставаться на это время дома и по возможности не путешествовать, россияне массово скупают путевки, пытаясь практически за любые деньги вырваться на отдых.

Однако очень многие жители региона продолжат работать – независимо от ввода принудительных каникул. В основном это сотрудники частных организаций, которым никто не компенсирует вынужденный 9-дневный простой.

При этом детские сады и школы будут закрыты. В Москве для удобства родителей, которым придется ходить на работу, открывают дежурные группы в садиках. Жителям Омска придется самим искать выход из ситуации и решать, с кем оставить детей.

– В Омской области ввод дежурных групп в садиках не планируется, – пояснили «КП-Омск» в пресс-службе областного минобразования.

Напомним, прирост заболевших в регионе держится на среднем для страны уровне - в пределах 400 человек в сутки. Однако вице-премьер Татьяна Голикова отнесла его к списку регионов с очень высокой смертностью пациентов с ковидом. Только с начала октября в Омской области инфекция унесла жизни более 200 человек. Медучреждения работают почти на пределе возможностей.

Одной из мер борьбы со сложившейся ситуацией станет введение прививочных QR-кодов, без которых жители региона не смогут посещать театры, концертные залы и музеи.