В омском правительстве разъяснили, как сибирякам проходить в театры по QR-кодам

Проверять электронные сертификаты о вакцинации начнут уже с 8 ноября. Фото: ВКонтакте

Как ни боялись омичи, но QR-коды все-таки пришли в нашу жизнь. С 8 ноября только при их предъявлении можно будет попасть в театры, музеи и на концерты. В Роспотребнадзоре предлагали ту же самую пропускную систему ввести и для торговых центров, ресторанов, кинотеатров и фитнес-центров. Но пока власти не стали распространять эти меры на бизнес, который и так переживает не лучшие времена. Но при этом власти пригрозили: если ситуации с ковидом не успокоится, QR-коды введут даже в общественном транспорте (подробнее см. «Вопрос ребром»).

После новости о введении кодов для театров и концертов многих омичей терзал вопрос: как же все это будет работать? Появился указ, подписанный губернатором Александром Бурковым. В документе все эти вещи разъясняются. QR-коды распространяются на всех омичей, которым на момент посещения театра, музея или концерта исполнилось 18 лет. С 8 ноября зритель помимо билета обязан предъявить QR-код, свидетельствующий о том, что ему поставили оба компонента прививки от коронавируса. Код можно показать с телефона в аккаунте Госуслуг или распечатанный заранее на бумаге.

Есть и третий вариант для тех, кто не имеет аккаунта на Госуслугах. Соответственно, человеку никуда не придет тот самый QR-код. Для этой категории пациентов предусмотрена справка из поликлиники с подписью главного врача медучреждения о прохождении вакцинации, либо подтверждение факта перенесенной коронавирусной инфекции в последние полгода. Документ о наличии в организме антител не заменяет QR-код. Но по медотводу пройти можно.

Сейчас в минздраве решают, как быть тем омичам, которые прививку поставили, но QR-кода не имеют. Как правило, это пожилые жители, не имеющие профиля на Госуслугах. Ранее в таких случаях сибиряки могли обратиться к своему терапевту или в прививочный кабинет за справкой. Возможно, этот же алгоритм сохранится.

ВОПРОС РЕБРОМ

Кто будет проверять QR-коды в транспорте, если их введут?

За разъяснениями мы обратились в департамент транспорта.

- Будет поставлена задача, мы все сделаем. Организовать данный процесс можно. Но, по моему мнению, должен быть специальный человек с приспособлением, который будет сканировать коды. Это могут быть сотрудники Роспотребнадзора или кто-то другой. Но водители или кондукторы этим заниматься не должны абсолютно точно, это не их обязанности, - отметил и.о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец.