Нерабочие дни в Омске по 7 ноября 2021 года: Введут ли наши власти выходные с 23 октября

Президент поддержал введение нерабочих дней в стране, слово за губернаторами. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сегодня президент Владимир Путин поддержал предложение Правительства РФ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Временный локдаун необходим для того, чтобы стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса в регионе. Больницы переполнены пациентами с ковидом, нагрузка на систему здравоохранения выросла неимоверно.

Такую картину наблюдают в большинстве регионов страны, в том числе и в Омской области. Пару недель назад глава станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов рассказывал "Комсомолке" о том, что служба "03" работает на пределе своих возможностей. Из-за роста сезонных вирусов и случаев ковида сильно выросло количество вызовов. Осложняет ситуацию еще и то, что болеют и сами медики. Поэтому омские власти даже предлагали бросить на подмогу скорой студентов медицинского вуза.

Однако в Омской области нерабочие дни могут ввести уже с 23 октября. Такую возможность предусмотрело Правительство РФ для регионов, где санитарно-эпидемиологическая обстановка наиболее сложная. Судя по всему, Омская область является таковым. Дело в том, что сегодня на совещании с Президентом Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова отнесла Омскую область к числу регионов, где критически высокий уровень смертности от коронавируса.

По данным ресурса «Стопкоронавирус.рф», только с начала месяца в регионе скончались 196 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». В некоторые дни число умерших доходило до 15-16 человек в сутки. И такая ситуация продолжается уже второй месяц.

С какого числа вводить нерабочие дни, должен решить губернатор Омской области Александр Бурков. Пока никаких заявление от регионального правительства по поводу нерабочих дней