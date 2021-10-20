Голикова включила Омскую область в число регионов с самой высокой смертностью от коронавируса

На совещании принято решение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Фото: kremlin.ru

Сегодня, 20 октября, проходит совещание президента Владимира Путина с членами российского правительства. Один из главных вопросов повестки – предложение вице-премьера Татьяны Голиковой сделать выходные с 30 октября по 7 ноября. Эта мера вынужденная, из-за критической ситуации с распространением коронавируса в стране. Большинство ковидных госпиталей снова работают на пределе возможностей.

– Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам. Такие высокие цифры на сегодняшний день обусловлены распространением инфекции по всей территории Российской Федерации, это особенность этого подъема заболеваемости в отличие от предыдущего сезона и одновременно сложность, которая создает огромную нагрузку на систему здравоохранения, – цитирует Голикову kremlin.ru. – Кроме того, подъем заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации.

Она отметила 35 регионов, где ситуация с распространением ковида обстоит особенно остро и предложила ввести там режим самоизоляции еще раньше - с 23 октября.

Омская область в этот список не попала. Зато оказалась в другом, еще более печальном – по самому высокому уровню смертности в стране.

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», только с начала месяца в регионе скончались 196 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». В некоторые дни число умерших доходило до 15-16 человек в сутки. И такая ситуация продолжается уже второй месяц.

Как стало только что известно, Владимир Путин принял решение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по предложению Татьяны Голиковой.