Фельдшеры болеют, вызовов стало больше: Глава станции скорой помощи объяснил, почему власти решили увеличить количество бригад «03»

Для нормальной работы в городе необходимо 95 бригад скорой помощи, сейчас есть только 86. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На прошлой неделе жители Омска стали жаловаться на увеличившееся время ожидания скорой. Это связано как с растущим количеством вызовов, так и с уменьшением количества самих бригад – многие медики сейчас болеют сами.

В связи с этим губернатор Бурков предложил искать выход из положения, в том числе с помощью учащихся медуниверситета. Согласно приказу Минздрава РФ № 419н от 27 июня 2016 года, на должностях среднего медперсонала могут работать студенты-медики, начиная с третьего курса, прошедшие необходимое обучение. В прошлом году, в самый разгар пандемии коронавируса, такую идею уже пытались осуществить, но в тот раз получилось не слишком удачно. Сейчас на скорой в Омске из тех, кто имеет право работать во время обучения в вузе, трудятся семь человек.

«КП-Омск» обратилась за комментарием к главному врачу региональной Станции скорой помощи Максиму Стуканову и узнала, как можно воплотить в жизнь предложение властей, чтобы это не стало формальностью, а действительно принесло пользу.

- Интерны и ординаторы уже дипломированные специалисты и имеют право работать самостоятельно, их можно посадить на бригады, – рассказал Максим Стуканов. – Раньше у нас была практика, когда до нескольких десятков ординаторов, которые уже окончили вуз, работали в скорой помощи. Это была лучшая профориентация. Многие после этого оставались у нас работать. Потом уходили, но у нас они набирались опыта. У них появилось понимание, как работает догоспитальный этап. Ребята были очень толковые.

- Сколько бригад скорой помощи должно быть в городе для оптимальной работы и сколько есть сейчас?

- У нас в разные дни работают от 86 до 89 бригад. Дело не в количестве бригад, а в количестве вызовов. У нас же люди на температурку вызывают скорую, вместо того, чтобы обратиться в поликлинику. Скорая имеет безотлагательный, безотказный характер, поэтому мы не можем не приехать. При нормальном количестве вызовов – 1150 тысячи в сутки – и работе 95 бригад, у нас время приезда было значительно ниже нормативного. А когда работает 86 бригад и вызовов на две сотни больше обычного за счет температурок вот этих вот, то, естественно, процесс несколько затягивается, но мы работаем с полной отдачей.