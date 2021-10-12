Юную омичку-следователя, влюбившуюся в обвиняемого, уволили из полиции

За связь с обвиняемым Мадину уволили из органов внутренних дел.

Закончилась проверка в отношении 24-летней сотрудницы омской полиции Мадины Ш., влюбившейся в фигуранта уголовного дела, которое ей поручили расследовать. Все открылось, когда 22-летнего Михаила С., обвиняемого в краже, задержали уже на выезде из города. Как выяснилось, он ехал на «Тойоте», принадлежащей отцу Мадины.

Стали разбираться в обстоятельствах. Заподозрили, что девочка из хорошей семьи, дочь военного, вступила с вором в отношения, далекие от служебных. Началась доследственная проверка – в СУ СК и в УМВД.

Миша приехал покорять город из деревни в Горьковском районе Омской области.

О Мадине знакомые отзываются только положительно.

Как стало известно «КП-Омск», по итогам проверки Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело в отношении оступившейся Мадины Ш. Уголовное дело в отношении ее возлюбленного просто передали другому следователю. Однако сама девушка больше не будет работать в полиции.

– По результатам проведенной проверки данный сотрудник уволен со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия, – рассказал об итоге этой истории официальный представитель пресс-службы областного УМВД Алексей Командыков.

Сама девушка ситуацию никак не комментирует. Она избегает общения с прессой и, видимо, пытается забыть о совершенной ошибке как о страшном сне.

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