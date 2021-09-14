Четвертую волну коронавируса в Омске прогнозируют в начале октября

В четвертую волну прогнозируют гораздо больше заболевших, чем раньше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще толком не успела пройти третья волна ковида, которая пришла летом, как омские медики прогнозируют четвертую. Напомним, что именно из-за повышения заболеваемости коронавирусом в Омске на месяц перенесли празднование дня города. Планировали, что за месяц все уляжется и можно будет проводить праздники. Добиться существенного снижения заболеваемости не удалось, но теперь прирост хотя бы стабильный.

Власти решили все же не переносить больше празднование дня города, поэтому на прошедших выходных 12 сентября состоялись марафон и концерт группы Artik & Asti. Но это не все крупные мероприятия, которые запланированы. На следующих входных омичей ждут выступление Владимира Преснякова, салют и выборы. Многие омичи предполагали, что после этого снова будет всплеск ковида. И, похоже, они оказались правы.

На пресс-конференции, посвященной вопросам пандемии, проректор по региональному развитию здравоохранения, профессор кафедры факультетской терапии и гастроэнтерологии ОмГМУ Николай Николаев спрогнозировал, когда в Омск придет четвертая волна. По его словам, этого осталось ждать не так уж и долго, несмотря на то, что третья волна сейчас спадает.

- Исходя из того, что нам говорят коллеги из Москвы, которые два дня назад заявили, что там началась «четвертая волна», исходя из той динамики, которую мы видим по регионам, нам следует ждать очередного повышения, я думаю, через 3-4 недели, - отметил Николаев.

Также, как уже говорили медики ранее, четвертая волна окажется гораздо более интенсивной, чем предыдущие. Даже не будучи медиком можно предположить, что прирост заболевших, который сейчас держится около 370 человек в сутки, не успеет существенно снизиться за месяц. А значит, рост заболеваемости начнется с более высоких цифр.

- На «третью волну» мы вышли с цифрой 60, на четвертую – скорее всего в регионе мы выйдем с цифрой 350, - рассказал Николай Николаев. Он отметил, что снижение обязательно будет, но потолок для входа в четвертую волну коронавируса все равно будет выше, чем раньше.

Напомним, что по последним данным минздрава в Омске за сутки насчитывается 371 заболевший, выздоровели 150 человек, а умерли 9. Полностью привились уже 514 670 человек.