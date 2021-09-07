В Омске на День города выступят Artik & Asti

Артисты выступят в Омске на Соборной площади. Фото: vk.com/artikasti

Праздничные мероприятия ко Дню города в Омске на заседании оперштаба из-за коронавируса в этом году решили проводить несколько дней подряд. После полной отмены очных мероприятий в прошлом году, в этом и омичи и власти города рассчитывали провести полноценный День города, но в планы вмешался коронавирус. Как раз накануне праздник в Омск пришла третья волна. Быстро справиться с приростом заболевших не удалось, несколько недель в регионе фиксировали почти по 400 заболевших в сутки. Из-за этого празднование решили перенести на месяц, с августа на сентябрь. Дату назначили на 11 число.

Но ситуация с ковидом намного не улучшилась к этому времени, хотя стабильности добиться удалось. На последнем заседании оперштаба глава региона предложил перенести некоторые мероприятия и отпраздновать День города с 11 по 18 сентября, чтобы не создавать большого скопления людей сразу. Уже на этих выходных 12 сентября в Омске точно пройдет в очном формате Сибирский Международный марафон. В этот же день на Соборной площади, где стартуют и финишируют марафонцы, вечером состоится концерт украинской группы Artik & Asti. Их треки постоянно занимают высокие строчки в хит-парадах и пользуются популярностью у многих слушателей. Выступление продлится около часа.

Это будет не единственные концерт на Соборной площади, который увидят омичи. 18 сентября, в последний день празднования юбилея, на той же сцене выступит Владимир Пресняков. Его возит долгое время был под вопросом из-за переноса сроков концерта и изменения фирмы-подрядчика, которая занималась подготовкой празднования Дня города в августе.