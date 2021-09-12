Омичка Марина Ковалева в четвертый раз выиграла Сибирский марафон

Марина Ковалева прибежала первой. ФОТО: Минспорта Омской области

Завершился забег Международного Сибирского марафона. Обычно его совмещают с празднованием Дня города. Но в этот раз все гуляния и массовые мероприятия из-за пандемии перенесли на сентябрь. В итоге сегодня спортсменам пришлось бежать при температуре +7 и в дождь. Погода внесла свои коррективы в прохождение дистанции.

У женщин лучше всех распределить свои силы смогла омская спортсменка Марина Ковалева. Она лидировала большую часть дистанции и пробежала все 42 километра очень уверенно. Марафон сибирячка пробежала за 2 часа 29 минут и 14 секунд.

Омичка первой пересекла финишную черту. Отдельно отметим, что для Марины Ковалевой это уже четвертая победа в Сибирском международном марафоне. Она уже приходила первой к финишу в 2010, 2011 и 2016 году. Праздновала успех омская бегунья и в этом году.

У мужчин марафон выиграл представитель Челябинской области. Алексей Реунков пробежал 42 километра за 2 часа 15 минут 39 секунд.

Всего в Сибирском марафоне приняли участие более 3300 бегунов из России и заграницы.