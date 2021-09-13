Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 7:44

Как прошел праздничный концерт «Artik & Asti» ко Дню города в Омске

Несмотря на морозную погоду многие омичи пришли на площадь, чтобы увидеть концерт в живую
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Группа исполнила самые популярные песни.

Группа исполнила самые популярные песни.

Фото: ВКонтакте

На прошедших выходных, 12 сентября, омичи отметили День города. В этом году у Омске небольшой юбилей, 305 лет. Праздник должен был состояться в начале августа, но все переместилось из-за коронавируса. Тогда в самом разгаре была третья волна ковида, поэтому власти решили сдвинуть массовые мероприятия на более поздний срок. Ориентировочной датой выбрали 12 сентября. Еще позже решили, что все запланированные мероприятия проведут в несколько этапов, чтобы не создавать длительного скопления людей.

В минувшие выходные прошел традиционный Сибирский марафон, в котором победила омская бегунья Марина Ковалева. После него гулянья продолжались до вечера, а закончилось все большим концертом группы Artik & Asti. О нем стало известно незадолго до выходных, но многим омичам идея понравилась, поэтому выступления артистов ждали.

Собираться на площади омичи начали заранее. Они коротали время, наблюдая за состязаниями омских силачей.

Собираться на площади омичи начали заранее. Они коротали время, наблюдая за состязаниями омских силачей.

Фото: ВКонтакте

Собираться на Соборной площади, где и проходил концерт, люди начали заранее. Несмотря на холодную погоду нашлось множество желающих провести вечер на свежем воздухе. Приходили компаниями друзей и семьями с детьми.

Посмотреть на концерт приходили большими компаниями и семьями с детьми.

Посмотреть на концерт приходили большими компаниями и семьями с детьми.

Фото: ВКонтакте

Концерт начался вовремя, а на разогреве выступил довольно неожиданный артист. Леха из популярного несколько лет назад сериала «Реальные пацаны». Кому-то из зрителей идея понравилась.

- Момент с Лехой в начале вообще топ, - писали в соцсетях. Но были и те, кто такой выход не оценил и отметил, что этот сериал давно потерял актуальность.

На сцене сами Artik & Asti появились в 21:00. Публика встретила их тепло. После ожидания на холоде омичи были готовы танцевать под «грустный дэнс» и подпевать до упада. После концерта люди активно делились впечатлениями в соцсетях. Мнения после концерта разделись. Многим выступление понравилось,

Смотреть видеосюжет
Концерт на День города в Омске
Концерт на День города в Омске

«Видно, что они стараются». «Спасибо Омску за такой концерт». «С огромным удовольствием сходила. Спасибо организаторам», - сопровождали публикации фото с соборной площади довольные омичи.

Смотреть видеосюжет
Artik & Asti в Омске
Artik & Asti в Омске
Видео: Яна Бердник

Но нашлись и те, кому не понравилось выступление артистов. Больше всего критиковали фонограмму во время концерта.

«В живую петь сдулись сразу, так же как и весь нынешний Муз.ТВ шлак». «Да уж, без фанеры совсем не то», - высказывались недовольные. В комментариях, порой завязывались длинные споры на этот счет. Чаще всего недовольным предлагали просто не слушать то, что им не нравится.

- Это попса что Вы от них ждете? Кому-то нравится кому-то нет. Но они в топе! На всех каналах и радиостанциях крутят их песни и клипы. Не хотите, не ходите на их концерты. Но круто что хоть кто-то к нам приехал, - таким сообщением закончил подобный спор омич.

В целом омичи остались довольны концертом, но нашил за что покритиковать артистов.

В целом омичи остались довольны концертом, но нашил за что покритиковать артистов.

Фото: ВКонтакте

Это еще не все мероприятия, которые пройдут в Омске в рамках празднования Дня города. На следующих выходных, 18 сентября в Омск с концертом приедет Владимир Пресняков. В этот же день запланирован большой салют. Также можно ждать и другие развлекательные мероприятия.

КАРТИНА ДНЯ