Как прошел праздничный концерт «Artik & Asti» ко Дню города в Омске

Группа исполнила самые популярные песни. Фото: ВКонтакте

На прошедших выходных, 12 сентября, омичи отметили День города. В этом году у Омске небольшой юбилей, 305 лет. Праздник должен был состояться в начале августа, но все переместилось из-за коронавируса. Тогда в самом разгаре была третья волна ковида, поэтому власти решили сдвинуть массовые мероприятия на более поздний срок. Ориентировочной датой выбрали 12 сентября. Еще позже решили, что все запланированные мероприятия проведут в несколько этапов, чтобы не создавать длительного скопления людей.

В минувшие выходные прошел традиционный Сибирский марафон, в котором победила омская бегунья Марина Ковалева. После него гулянья продолжались до вечера, а закончилось все большим концертом группы Artik & Asti. О нем стало известно незадолго до выходных, но многим омичам идея понравилась, поэтому выступления артистов ждали.

Собираться на площади омичи начали заранее. Они коротали время, наблюдая за состязаниями омских силачей. Фото: ВКонтакте

Собираться на Соборной площади, где и проходил концерт, люди начали заранее. Несмотря на холодную погоду нашлось множество желающих провести вечер на свежем воздухе. Приходили компаниями друзей и семьями с детьми.

Посмотреть на концерт приходили большими компаниями и семьями с детьми. Фото: ВКонтакте

Концерт начался вовремя, а на разогреве выступил довольно неожиданный артист. Леха из популярного несколько лет назад сериала «Реальные пацаны». Кому-то из зрителей идея понравилась.

- Момент с Лехой в начале вообще топ, - писали в соцсетях. Но были и те, кто такой выход не оценил и отметил, что этот сериал давно потерял актуальность.

На сцене сами Artik & Asti появились в 21:00. Публика встретила их тепло. После ожидания на холоде омичи были готовы танцевать под «грустный дэнс» и подпевать до упада. После концерта люди активно делились впечатлениями в соцсетях. Мнения после концерта разделись. Многим выступление понравилось,

Смотреть видеосюжет Концерт на День города в Омске

«Видно, что они стараются». «Спасибо Омску за такой концерт». «С огромным удовольствием сходила. Спасибо организаторам», - сопровождали публикации фото с соборной площади довольные омичи.

Смотреть видеосюжет Artik & Asti в Омске

Но нашлись и те, кому не понравилось выступление артистов. Больше всего критиковали фонограмму во время концерта.

«В живую петь сдулись сразу, так же как и весь нынешний Муз.ТВ шлак». «Да уж, без фанеры совсем не то», - высказывались недовольные. В комментариях, порой завязывались длинные споры на этот счет. Чаще всего недовольным предлагали просто не слушать то, что им не нравится.

- Это попса что Вы от них ждете? Кому-то нравится кому-то нет. Но они в топе! На всех каналах и радиостанциях крутят их песни и клипы. Не хотите, не ходите на их концерты. Но круто что хоть кто-то к нам приехал, - таким сообщением закончил подобный спор омич.

В целом омичи остались довольны концертом, но нашил за что покритиковать артистов. Фото: ВКонтакте

Это еще не все мероприятия, которые пройдут в Омске в рамках празднования Дня города. На следующих выходных, 18 сентября в Омск с концертом приедет Владимир Пресняков. В этот же день запланирован большой салют. Также можно ждать и другие развлекательные мероприятия.