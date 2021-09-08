Стало известно, какие улицы перекроют в центре Омска из-за празднования Дня города

Омичам несколько дней придется пользоваться объездами.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Уже в ближайшие выходные начнется празднование Дня города в Омске. В этом году мероприятия решили разделить на несколько дней, чтобы не создавать большого скопления людей. До этого из-за сложной обстановки с ковидом их перенесли с начала августа на сентябрь.
Первым массовым мероприятием, которое проведут в городе, станет Сибирский Международный марафон. Он запланирован на 12 сентября, но готовиться к нему начнут заранее. С 10:00 10 сентября закроют для проезда Соборную площадь и прилегающие улицы. Продлятся ограничения все выходные, снова проехать там можно будет 13 сентября, в понедельник с 6:00.
Соборную площадь закроют раньше, чтобы подготовиться к проведению марафона.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
В день марафона перекрытия будут более обширными, но продлятся до обеда. С 7:30 до 15:00 будут перекрыты следующие улицы:
- Красный Путь,
- Фрунзе,
- Орджоникидзе,
- набережная Тухачевского,
- Банковский переулок,
- Ивана Алексеева,
- Спартаковская,
- Тарская,
- Таубе,
- Партизанская,
- Ленина,
- Щербанева,
- Думской,
- Лермонтова,
- Броз Тито,
- Иртышская набережная,
- Циолковского,
- Федора Крылова,
- Рождественского,
- 25 лет Октября,
- Марченко,
- Шаумяна.
По этим улицам пробегут марафонцы. Ждать участников будут до 15:00.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
Традиционно для марафона закроют и Иртышскую набережную.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
В тот же день, но уже ближе к вечеру, с 15:00 до 20:00 перекроют только Соборную площадь из-за концерта группы Artik & Asti. Об их визите в Омск стало известно накануне. Группа даст часовой концерт на главной площади.
Из-за концерта группы Artik & Asti перекроют Соборную площадь и прилегающие улицы.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
С разницей в неделю на том же месте выступит и Владимир Пресняков. Его визит переносился дважды, сначала с августа на 11 сентября, а потом на 18 число. Сейчас уже точно известно, что артист даст концерт в Омске 18 сентября. Для этого с 16 сентября с 10:00 до 12:00 19 сентября будет перекрыта Соборная площадь.
В администрации напоминают, что рядом с перекрытыми улицами будет запрещена парковка всех видов транспорта. Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут, учитывая ограничения.