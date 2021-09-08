Стало известно, какие улицы перекроют в центре Омска из-за празднования Дня города

Омичам несколько дней придется пользоваться объездами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже в ближайшие выходные начнется празднование Дня города в Омске. В этом году мероприятия решили разделить на несколько дней, чтобы не создавать большого скопления людей. До этого из-за сложной обстановки с ковидом их перенесли с начала августа на сентябрь.

Первым массовым мероприятием, которое проведут в городе, станет Сибирский Международный марафон. Он запланирован на 12 сентября, но готовиться к нему начнут заранее. С 10:00 10 сентября закроют для проезда Соборную площадь и прилегающие улицы. Продлятся ограничения все выходные, снова проехать там можно будет 13 сентября, в понедельник с 6:00.

Соборную площадь закроют раньше, чтобы подготовиться к проведению марафона. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В день марафона перекрытия будут более обширными, но продлятся до обеда. С 7:30 до 15:00 будут перекрыты следующие улицы:

- Красный Путь,

- Фрунзе,

- Орджоникидзе,

- набережная Тухачевского,

- Банковский переулок,

- Ивана Алексеева,

- Спартаковская,

- Тарская,

- Таубе,

- Партизанская,

- Ленина,

- Щербанева,

- Думской,

- Лермонтова,

- Броз Тито,

- Иртышская набережная,

- Циолковского,

- Федора Крылова,

- Рождественского,

- 25 лет Октября,

- Марченко,

- Шаумяна.

По этим улицам пробегут марафонцы. Ждать участников будут до 15:00. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Традиционно для марафона закроют и Иртышскую набережную. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В тот же день, но уже ближе к вечеру, с 15:00 до 20:00 перекроют только Соборную площадь из-за концерта группы Artik & Asti. Об их визите в Омск стало известно накануне. Группа даст часовой концерт на главной площади.

Из-за концерта группы Artik & Asti перекроют Соборную площадь и прилегающие улицы. Фото: пресс-служба администрации города Омска

С разницей в неделю на том же месте выступит и Владимир Пресняков. Его визит переносился дважды, сначала с августа на 11 сентября, а потом на 18 число. Сейчас уже точно известно, что артист даст концерт в Омске 18 сентября. Для этого с 16 сентября с 10:00 до 12:00 19 сентября будет перекрыта Соборная площадь.

В администрации напоминают, что рядом с перекрытыми улицами будет запрещена парковка всех видов транспорта. Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут, учитывая ограничения.