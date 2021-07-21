Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2021 14:40

На День города для омичей споет Владимир Пресняков

Однако его концерт может быть отменен
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Размер гонорара артиста неизвестен.

Размер гонорара артиста неизвестен.

Фото: ВКонтакте

Целый месяц омичи гадали, кто же из звезд шоу-бизнеса выступит для них на День города с бесплатным концертом. Было понятно, что вряд ли власти решат привезти кого-то из топовых артистов. И вот стало известно имя исполнителя, который споет для омичей в начале августа. На День города, по планам администрации, с бесплатным концертом должен выступить автор хита "Стюардесса по имени Жанна" Владимир Пресняков.

Информацию об этом "Комсомолке" подтвердил источник в мэрии. Однако есть проблема: до сих пор непонятно, состоится ли празднование Дня города. Из-за непростой ситуации с пандемией все массовые мероприятия могут отменить и тогда концерт Преснякова не состоится. Решение будет принимать оперштаб. Сейчас в Омской области ежедневно выявляют более 350 заболевших коронавирусом.

За комментарием мы обратились к концертному директору артиста Татьяне Лариной. Однако она не смогла подтвердить нам информацию о выступлении Преснякова в Омске.

- Извините, я сейчас занята и не могу говорить, - ответила нам представитель певца.

Добавим, что размер гонорара артиста не сообщается.

КАРТИНА ДНЯ