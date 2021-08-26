В Омске утвердили дату и маршруты Сибирского международного марафона

Марафон точно пройдет в Омске 12 сентября. Фото: vk.com/simarathon

По поводу проведения Дня города в Омске еще остаются сомнения, а вот марафон точно состоится 12 сентября. Указ об этом подписал накануне губернатор Омской области. В прошлом году марафон пришлось провести заочно из-за пандемии, но в этом году все пройдет в очном формате. Уже известны маршруты и расписание соревнований.

Как следует из документа, регистрация участников начнется за два дня до старта, 10 сентября. Сам марафон пройдет 12 сентября, в воскресенье. Чуть раньше всех, в 8:42 состоится старт участниц кубка России в беге по шоссе на дистанциею 42 километра. В 8:45 пройдет официальная церемония открытия, а в 9:00 стартуют участники основных забегов на дистанции 3, 10, 21 и 42 километра. Ожидается, что победители преодолеют дистанцию до 12:00, на это время назначена церемония награждения, а остальных участников будут ждать до 15:00 на финише.

Самый короткий маршрут пройдет от площади Ленина по улице Орджоникидзе, Красному пути там же участники развернутся и вернутся по прямой к финишу.

Схема маршрута на 10 километров протянется в противоположную сторону. Сначала участники пробегут по улице Ленина, развернутся перед Масленникова и отправятся обратно мимо Выставочного сквера, захватят часть маршрута на 3 километра и вернутся к финишу.

Спортсмены решившие попытать силы в маршруте на 42 километра, пробегут по Иртышской набережной до стадиона Авангард, вернутся обратно, пробегут мимо старой крепости, сделают крюк через улицу Фрунзе и вернутся к финишу.