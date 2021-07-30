Омичка Виталина Бацарашкина завоевала второе золото на олимпиаде в Токио

Для Виталины это третья медаль на Олимпиаде 2021 года.

Омичка Виталина Бацарашкина, занимающаяся стрельбой из пистолета, уже в третий раз поднялась на олимпийский пьедестал на играх в Японии. Виталина принесла российской сборной первую олимпийскую медаль в этом году в стрельбе с 10 метров в личном зачете. Эта медаль стала первым олимпийским золотом и в ее личной копилке.

Второй раз на пьедестал омичка поднялась в командных соревнованиях. Вместе с Артемом Черноусовым она завоевала серебро. Тогда удача немного отвернулась от наших ребят. В начале серии они уверенно держали первенство, но уже к середине команде Китая удалось переломить ход состязания в свою сторону.

И вот сегодня прошли еще одни соревнования по стрельбе. На этот раз спортсмены состязались в скоростной стрельбе из пистолета с дистанции 25 метров в личном зачете. Виталина Бацарашкина одержала победу и завоевала третью медаль на Олимпиаде. Сегодня противостояние за первое место проходило с Кореей, претенденткой на золото была Ким Миджо. Виталина сразу повела в серии. Первый выстрел был неудачным для обеих спортсменок, но омичка со второй попытки попала в цель и больше ни разу не промазала, в то время как кореянке меткость отказала, она промахнулась трижды.

Для Виталины это последние соревнования на Олимпиаде в Токио. Она завоевала награды во всех дисциплинах, где выступала. Две из трех медалей высшего достоинства.

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Виталина Бацарашкина из Омска принесла российской сборной первое золото на Олимпиаде в Токио

Спортсменка из Омска Виталина Бацарашкина завоевала для сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Причем сделала это с олимпийским рекордом по набранным баллам: 240,3.

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