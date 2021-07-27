Виталина Бацарашкина принесла сборной России серебро в командных соревнованиях по стрельбе на Олимпиаде

В командных соревнованиях по стрельбе омичка завоевала вторую медаль на олимпиаде в Токио.

В нелегком противостоянии с Китаем наши стрелки в командном соревновании завоевали серебро. Медаль высшей пробы, к сожалению, досталась соперникам. В составе команды, взошедшей на пьедестал, оказалась и омичка Виталина Бацарашкина. Она уже блестяще выступила в личных соревнованиеях по стрельбе на 10 метров и завоевала первое для нашей сборной золото на Олимпиаде в Токио.

Напарником в групповом состязании для Виталины стал Артем Черноусов. Ребята начали с уверенного выступления. Первые два раунда они держали первенство со счетом 4:0,заставив соперников немало поволноваться. Но уже в третьем раунде наши спортсмены стали показывать нестабильные результаты. Удача постоянно отворачивалась то от Артема, то от Виталины. А вот их китайские противники, Цзян Жансинь и Пан Вэй, напротив, смогли собраться и показывали ровную, уверенную стрельбу до конца матча. Тренер российской команды даже брал тайм-аут, чтобы настроить спортсменов и переломить ход соревнований, но это не помогло. Стрельба спортсменов так и осталась нестабильной до конца состязаний. Финальный счет был 16:14 в пользу Китая.

В итоге в групповом соревновании команда по стрельбе из России добыла для нашей сборной серебряную медаль, золото ушло китайцам, а бронзу взяли стрелки из Украины. За третье место они сражались с Сербией. Финальный счет в состязании был 16:12 в пользу Украины.

Это не последняя возможность для омской спортсменки подняться на олимпийский пьедестал. Виталине Бацарашкиной предстоит еще одно состязание, на этот раз в личном зачете из скорострельного пистолета. Возможно, это будет третья медаль, которую завоюет омичка на Олимпиаде.

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