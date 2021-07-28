Приговор жителю Омска, жестоко убившему свою беременную девушку и сжегшему ее квартиру, оставили в силе

На суде омич просил снисхождения из-за эмоционального состояния. Фото: Анна МИКУЛА

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрел жалобу на приговор Омского областного суда от Дмитрия Васюковича. Мужчина решил, что 18 лет колонии строгого режима за его преступление – это слишком много.

Напомним, трагедия случилась год назад в одной из квартир девятиэтажки на окраине Омска. Поздно вечером 12 июля 2020 года Васюкович заявился в гости к своей бывшей девушке Ирине Вдовиной (имя и фамилия изменены). Дмитрий узнал, что она от него беременна и намерена рожать.

Ирина не требовала от него, вообще, ничего. В последние полгода, после того, как Васюкович переехал в Москву, они не поддерживали связь – даже не созванивались по телефону. Каждый жил своей жизнью. Несмотря на это, мужчина заподозрил, что бывшая будет претендовать на алименты. И поняв, что совсем скоро на свет появился ребенок, он направился в Омск «решать» проблему.

Васюкович просил не наказывать.

Погибшей было всего 32 года.

В «гости» убийца ехал уже подготовленным – с собой прихватил сменную одежду и канистру с бензином. Машину припарковал в соседнем дворе, телефон с собой не взял, чтобы не вычислили потом по биллингу. После этого зашел в квартиру Ирины, которая доверчиво открыла ему дверь и устроил расправу над ней. В суде установлено, что Васюкович забил ее насмерть металлической трубой. Убедившись, что Вдовина мертва, он облил труп и вещи в квартире бензином и поджег.

Дым, валивший из окна, заметил сосед. Он вызвал на место пожарных, благодаря этому удалось избежать еще больших жертв.

В жестокой расправе над беременной женщине обвиняют ее бывшего молодого человека. Фото: СУ СК России по Омской области

Мама погибшей Ирины Вдовиной одной из первых зашла в квартиру, где все произошло. Она до сих пор находится в очень тяжелом психологическом состоянии и не может прийти в себя после смерти единственной дочери и ее нерожденного малыша. Женщина даже не могла ходить последние заседания суда. Однако убийцу это не смущало. В последнем слове он просил ей передать, что больше так не будет и компенсирует «ущерб» за единственную дочь и нерожденного внука.

Также вспомнил, что у него есть пожилая мать. Она, кстати, на вынесение приговора сыну не пришла.

Васюкович старался прятать лицо под капюшоном и отворачивался от камер. Фото: Анна МИКУЛА

– Приговором суда от 26.04.2021 года ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, – рассказали в пресс-службе Омского областного суда. – Определением судебной коллегии по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба осужденного без удовлетворения.

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