Омский оперштаб решил перенести празднование Дня города на сентябрь

Праздник в этом году решили не отменять, а только перенесли. Фото: ВКонтакте

В Омске состоялось заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Предполагали, что главной темой станет празднование Дня города. В этом году у города юбилей 305 лет. В честь праздника планировали устроить масштабную концертную программу, в финале которой должна была выступить приглашенная звезда. Долгое время имя артиста держали в секрете, а потом оказалось, что приглашенным хэдлайнером станет Владимир Пресняков.

Яркой точкой в праздновании должен был стать 15-минутный салют. Организаторы должны были показать омичам красочное небесное шоу со множеством эффектов.

Но вопросы к реальности проведения праздника возникли, когда ухудшилась эпидобстановка. В Омск пришла треть волна коронавируса, количество зараженных каждый день било рекорды.

На оперштабе приняли решение не отменять празднование, а перенести его на месяц, даже назначили дату, 12 сентября. Пусть с опозданием, но День города пройдет в привычном формате. Ранее на этот же день перенесли и Сибирский Международный марафон. Все праздничные мероприятия перенесут на 12 сентября, в этот же день пройдет и запланированный концерт Владимира Преснякова.

- В регионе сохраняется рост количества заболевших. Система здравоохранения справляется, но важно не допустить резкого скачка заболеваемости. Поэтому сегодня на штабе решили продлить действие режима повышенной готовности до 31 августа с сохранением всех действующих ограничений. Это касается, в том числе, и массовых мероприятий, - отметил по итогам совещания губернатор Омской области Александр Бурков.

По прежнему главным способом борьбы с пандемией глава региона считает вакцинацию. Он отметил, что запас вакцины в регионе есть и область в лидерах по темпам вакцинации. При том, что ранее Роспотребнадзор высказывался о том, что недоволен темпами вакцинации .

ВОПРОС РЕБРОМ

Что будет с Флорой?

Проведение «Флоры» в Омске пока оставили без изменений. Ее все же проведут, но с соблюдением санитарных ограничений. Скорее всего организуют входной фильтр и будут строго следить за количеством посетителей. В Омске пока продолжает действовать запрет на массовые мероприятия, его по решению оперштаба продлили до 31 августа.