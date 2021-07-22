Стало известно, каким будет салют на день города в Омске

Салют в этом году будет долгим. Он продлится 15 минут. Фото: ВКонтакте

Уже совсем скоро должно состояться празднование Дня города в Омске. Оно пройдет 7 августа. На главных улицах уже начали появляться украшения, которые символизируют год науки. Даже стало известно, что приглашенной звездой на празднике станет Владимир Пресняков. Появились подробности и о еще одном важном событии праздника – фейерверке.

В мэрии определили фирму, которая займется его проведением. «Коллажъ» согласились выполнить работу за 748,5 тысяч рублей, немного дешевле, чем власти были готовы заплатить. Есть обязательные эффекты, которые подрядчик должен будет включить в салют. За 15 минут омичам покажут «Пальмы», «Кометы», «Серебряные рыбки», «Ивы со звездами», «Вертушки», «Огненные пчелы», «Водопады», «Падающие листья», «Золотые трещащие облака». «Змейки со свистом», «Колотые букеты со звездами», «Алмазные россыпи с разноцветными мерцающими огнями».

Сейчас фирма разрабатывает проект будущего салюта. Его они должны предоставить в администрацию до 5 августа. Но все мероприятия пока под большим вопросом из-за напряженной обстановки с коронавирусом. Напомним, что в последние дни количество заразившихся только увеличивается.