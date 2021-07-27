«Не будем жадными до наград»: Тренер омички Бацарашкиной пошутила о ее серебряной медали после «золота» на Олимпиаде

У Виталины уже две медали на Играх в Токио - "золото" и "серебро". ФОТО: Матч-ТВ

Виталина Бацарашкина продолжает штамповать медали Игр в Токио. Вслед за золотой наградой в личных соревнованиях она завоевала серебро в миксте. Ее напарником был иркутянин Артем Черноусов. В финали россиянам противостояла китайская пара. Бацарашкина и Черноусов здорово начали и вели 4-0, однако потом стали нервничать и растеряли все свое преимущество. Россияне стреляли неровно и упустили «золото». Таким образом, для омички Бацарашкиной это стала уже второй наградой на Олимпиаде в Токио.

«Комсомолка» дозвонилась до тренера Виталины Натальи Ивановны Кудриной. Несмотря на поражение в финале, она была в отличном настроении.

- С медалью всех нас. Сильно переживали? Расстроились?

- Ну, конечно, нервничала. Но не сильно огорчилась. Нельзя ведь так говорить, когда получаешь «серебро». Это же серьезное достижение. Но всегда же хочется большего.

- Просто Китай не показал запредельного уровня и «золото» нам было вполне по силам.

- Нет, китайцы не были на голову сильнее. И в квалификации отстреляли средненько. Можно было бороться с ними. Но судьба такая, что ж теперь. Это спорт. Финал вообще часто – лотерея в какой-то степени. Не будем жадными до медалей.

- Тренер Бацарашкиной и Черноусова вовремя взял таймаут в финале, когда что-то пошло не так? Или вы бы сделали это чуть раньше?

- В принципе, я считаю, Володя правильно поступил. Тяжело выбрать. Да и вообще в таком финале сложно давать какие-то советы. Нужно просто дать передышку и сломать ситуацию. Спортсмены и так знают, что от них требуется.

- Можно говорить, что микст - это совсем другие соревнования, и там масса нюансов в отличие от личного зачета?

- Это немного другие соревнования, да. Там ты только за себя, спокойнее себя чувствуешь, а здесь ты постоянно в напряжении. Нет времени на разбег, ведь квалификация короткая. Ну и боишься подвести партнера. Плюс лишнее волнение - это ожидание этапа за бронзу. Нашим ребятам перед финалом пришлось ведь ждать это выступление. Все волнение держали все это время в себе. Не всегда потом вулкан взрывается правильно. Многие потом перегорают. Нельзя давать волю эмоциям, но и нельзя все в себе держать. Нужен баланс. С точки зрения психологии стрельба очень сложный вид.

- У стрелков вообще бывают эмоции? Они и на неудачные выстрелы никак не реагируют, и "золоту" китайцы порадовались крайне сдержанно. Они все и в жизни такие?

- Нет, в жизни они могут быть совершенно другими. Это кажется, что у них нет эмоция, такая особенность у спортсменов в стрельбе. Это умение держать все в себе во время выступления. А в жизни Бацарашкина холерик: она и радуется, и смеется, и прыгает. Артем Черноусов очень юморной парень в жизни. А вот на рубеже ребята держат все в себе. Нам нельзя выплескивать эмоции - сказывается на попаданиях.

- Виталина писала что-то после сегодняшнего выступления?

- Обязательно. Она сразу после квалификации писала мне. Я ей ответила. Мы постоянно на связи, несмотря на тысячи километров.

- Сильно расстроилась "серебру"?

- Ну как... Да, неудача. После квалификации писала и даже ругалась, что у нее три девятки обидные 9.9. Чуток не хватило до десяток.

- Здорово же, что мы недовольны "серебру"?

- Конечно, планку взяли высокую. Я Виталине сказала так: "Не будем жадными до медалей" (смеется). У нас еще один старт.

- Там у Виталины есть шансы?

- Это уже совсем другое упражнение - стрельба из малокалиберного пистолета. Половина выстрелов будет скорострельными. Если все срастется, финал будет очень тяжелым. Там сложно даже физически. Финал 30 июля. В Бацарашкиной в последнее время тоже все неплохо и в этой дисциплине, она хорошо себя чувствует. Нужно найти силы на работу, хотя, я думаю, что они уже несколько пошатнулись у нее.

- Спасибо за разговор, Наталья Ивановна. Надеюсь, 30 июля мы с вами снова созвонимся и будем обсуждать медаль Бацарашкиной. Хотелось бы, чтобы уже золотую.

- Дай Бог!

ЗВОНОК МАМЕ

«Дедушка даже еще не знает, что у Виты «серебро»

"Комсомолка" дозвонилась до мамы омской спортсменки.

- Смотрели трансляцию в этот раз?

- В этот раз, да. Я смотрела обновления результатов в квалификации, не прямой эфир, а вот финал смотрела, - ответила нам Ирина Бацарашкина. - Сейчас мне было спокойнее, знали, что медаль уже в кармане, а золото или серебро уже не так важно.

- Нервничали?

- Сейчас уже не так сильно, как в первое выступление. Было легче.

- Смотрели все вместе?

- Почти все. Один дедушка у нас снова на рыбалку уехал. Он во время соревнований был в дороге. Он, наверное, еще даже не знает, потому что связи нет. Второй дедушка смотрел у себя дома, в деревне. Звонил, сказал, что с пяти часов не спит.

- С Виталиной уже связывались?

- Пока нет. В ближайшие несколько часов они точно будут заняты, поэтому мы ей еще не звонили. Немного обидно было, что шли на золото, а получилось серебро. Потрепали нервы неровной стрельбой, но разочарования нет.

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