После публикации «Комсомолки» частично решилась проблема жителей севера Омской области: Автобусы там снова ходят

Жители одного из поселков – Бородинки – периодически не могут добраться даже в больницу.

Напомним, «Комсомолка» рассказывала накануне о бедственной ситуации, в которой оказались жители сразу нескольких населенных пунктов, расположенных на правобережье Тевризского района Омской области. Чтобы добраться до «большого мира», им приходится сначала переправляться через Иртыш, потом преодолевать еще 12 км по грунтовой дороге до трассы, по которой ходят межрайонные рейсовые автобусы. По документам транспортное сообщение на этом небольшом участке обеспечивает МУП «Резерв», отвечающее за перевозки внутри района.

Однако на деле после каждого дождя этот участок размывает. Директор «Резерва» Сергей Азеев в интервью «Комсомольской правде в Омске» посетовал: на 20-летних «пазиках», которые и так постоянно ломаются, там просто не проедешь. В итоге автобусы отменяют, а местные жители не могут выбраться даже в больницу или аптеку. И это продолжается последние несколько лет.

Проблемный участок дороги, вроде бы, собирались отремонтировать. В 2019 году составили проект. Но почему-то лишь на 3 км из 12-ти. Прокуратура района признала это нецелесообразным. Чиновников обязали сделать смету на всю дорогу. В итоге дело отложили в долгий ящик. В последний раз проезжую часть обещали привести в порядок в 2021 году.

Такой комментарий официальный представитель минстроя оставил под одним из постов жительницы поселка Бородинки еще весной.

В переписке с местной жительницей Анной Архангельской минстрой региона пообещал организовать выезд на место с инспекцией, которая поможет определиться с дальнейшими действиями. Однако недавно, по словам сельчанки, ей ответили, что область за дорогу не отвечает, она находится на балансе местного муниципалитета. У муниципалитета, в свою очередь, денег на дорогостоящие работы нет.

Пока за ненадлежащую организацию пассажирских перевозок наказали только главу поселка Бородинки Сергей Желтухина, откуда больше всего жалобщиков. Деревенского чиновника, который, как и другие его односельчане, оказался заложником ситуации, оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Ситуация с отсутствием автобусов повторяется после каждого дождя, рассказывают местные жители. Прокуратура уже дважды вносила представления главе Тевризского района. Сейчас ведомство проводит новую проверку.

После ее начала транспортное сообщение оперативно запустили. До первого сильного дождя.

ОФИЦИАЛЬНО

«Движение транспортных средств по данным направлениям представляло угрозу жизни и здоровью пассажиров»

Комментарий администрации Тевризского муниципального района:

– В период с 12 по 19 июля текущего года в связи с неблагоприятными погодными условиями (проливные дожди) были размыты грунтовые дороги по направлению Тевриз – Бородинка, Тевриз – Журавлевка. Выполнение рейсов было приостановлено, так как движение транспортных средств по данным направлениям представляло угрозу жизни и здоровью пассажиров.

С 19 июля водители, осуществляющие рейсы по данным направлениям, находятся на больничном, в связи с чем возобновить движение было невозможно. Сегодня, 23 июля, движение автобусов по данным маршрутам возобновлено (водитель снят с другого маршрута), в дальнейшем планируется регулярное выполнение рейсов.

ОБНОВЛЕНО

Жители еще одного населенного пункта – Журавлевки – вместе с главой сельсовета Михаилом Тороповым сейчас собирают подписи под обращением к властям. Люди верят, что это поможет избавиться от причины постоянных ЧП с перевозками. Они просят отремонтировать 12 км грунтовой дороги, которая превращается в непроходимые топи после каждого ливня.

Обращение жителей правобережья Тевризского района. Фото: Анна Архангельская

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я день пролежал на автовокзале после операции!»: В Омской области из-за отмены автобусов 9 сел оказались отрезаны от мира

В девяти населенных пунктах Тевризского района на севере Омской области, где в общей сложности живут около тысячи человек, сейчас настоящее бедствие. Сельчане, чьи дома расположены за Иртышом, оказались фактически отрезаны от цивилизации. С 12 июля там перестали ходить пассажирские автобусы, которые соединяют все эти небольшие деревни и села между собой и с райцентром. Люди не могут попасть даже в больницу и купить лекарства. (Далее...)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

Отменой пассажирских перевозок в Тевризском районе заинтересовалась прокуратура

– В нарушение действующего законодательства, перевозка населения по муниципальным маршрутам Тевриз – Бородинка, Тевриз – Ермиловка, Тевриз – Журавлевка, Тевриз – Кузнецово, предприятием МУП «Резерв» с 13 по 22 июля не осуществлялась, при этом сведений об изменениях в расписании маршрута, об отмене маршрута не имеется, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. (Подробнее...)

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ:

«Расчет был, что нашим чиновникам станет стыдно»: Жители омской деревни в письме к Меркель просят отремонтировать их дорогу

Жители села Верхний Карбуш в 25 километрах от Омска больше 10 лет добиваются ремонта одной из главных дорог деревни. За 111 лет со дня образования населенного пункта асфальта на ней никогда не было. Весной и осенью проехать по ней почти нереально, поэтому для местных это настоящая проблема. (Далее...)