«Расчет был, что нашим чиновникам станет стыдно»: Жители омской деревни в письме к Меркель просят отремонтировать их дорогу

Местный депутат Ирина Дроздова говорит: за время переписок с многочисленными инстанциями стоимость ремонта улицы подорожала с 43 до 53 миллионов рублей. Фото: ВКонтакте

Жители села Верхний Карбуш в 25 километрах от Омска больше 10 лет добиваются ремонта одной из главных дорог деревни. За 111 лет со дня образования населенного пункта асфальта на ней никогда не было. Весной и осенью проехать по ней почти нереально, поэтому для местных это настоящая проблема.

Таким перфомансом жители Верхнего Карбуша боролись за то, чтобы вернули маршрутку до их села. ФОТО: Ирина Дроздова

ОТВЕТ МЕРКЕЛЬ ЧИТАЛИ ВСЕМ СЕЛОМ

Люди здесь живут с выдумкой, им палец в рот не клади. И добиваться своего они умеют яркими акциями. Пару лет назад после отмены автобуса до Верхнего Карбуша сельчане устроили настоящий перфоманс: запрягли лошадь, сели в сани и прикрепили к ней плакат: «Льготная сельская маршрутка». Фотографии облетели весь интернет. Испугавшиеся чиновники транспорт в деревню все-таки вернули.

У жителей Верхнего Карбуша все хорошо с чувством юмора и выдумкой. ФОТО: Ирина Дроздова

Устав биться с местными властями из-за ремонта дороги, сибиряки придумали новую яркую акцию. Помощи он попросили не у кого-нибудь, а у канцлера ФРГ Ангелы Мерекль! Письмо с просьбой отремонтировать улицу жители направили прямиком в Германию.

- Почему мы написали именно туда? На стыке XIX-XX века Верхний Карбуш образовали потомки немцев. У нас половина села с немецкими фамилиями, – объясняет автор письма депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова. - Появилась идея написать канцлеру – люди меня поддержали.

Дорога, названная в честь героя генерала Карбышева, во всей красе. ФОТО: Ирина Дроздова

Через несколько месяцев омичам пришел долгожданный ответ из офиса канцлера ФРГ. Читали его всей деревней. Там посочувствовали, но тактично дали понять, что это совсем не их вопрос.

- Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь, – говорится в ответном письме из офиса Ангелы Меркель.

Пробраться по такой дороге бывает непросто даже на внедорожнике. Фото: ВКонтакте

Жителей Верхнего Карбуша ответ канцлера, конечно, не удивил. Они признаются: никто и не мечтал, что немцы приедут в российскую глубинку, развернут свою технику и начнут укладывать асфальт на их дороге. Цель была совсем другая.

- Рассчитывали ли мы на реальную помощь Меркель? Да нет, конечно. Мы надеялись на резонанс, на то, что нашим чиновникам станет стыдно, и там наверху зашевелятся. Все-таки селу в этом году будет 111 лет, наверное, мы заслужили, чтобы улицу, названную в честь героя генерала Карбышева, отремонтировали, наконец.

ЦЕНА ВОПРОСА – 53 МИЛЛИОНА

Правда, глава Омского района, к которому относится Верхний Карбуш, не смог точно сказать, отремонтируют ли эту дорогу в ближайшее время. Геннадий Долматов заявил, что ему ничего неизвестно о письме жителей канцлеру ФРГ. Проблем у него достаточно и без Верхнего Карбуша. Губернатор Омской области уже год добивается отставки Долматова, из-за которого, как считают региональные власти, без отопления в мороз осталось несколько деревень. А тут новый звоночек. Вот только самого чиновника история с письмом Меркель его жителей совсем не впечатлила (подробнее см. «Звонок главе района»).

Ответ из офиса Ангелы Меркель на обращение жителей Верхнего Карбуша. ФОТО: Ирина Дроздова

Ирина Дроздова сдаваться не собирается. По ее словам, в офисе Меркель рекомендовали обратиться в Международный Союз немецкой культуры и дали контакты. Жители Верхнего Карбуша намерены писать туда. А пока длится вся эта история, стоимость ремонта дороги в деревне растет.

- По сметам 2019 года ремонт 1,2 км. Улицы стоил 42 млн рублей, сейчас – уже 53 млн., - разводит руками Ирина Дроздова.

ЗВОНОК ГЛАВЕ РАЙОНА

«Я что, должен все дороги в районе помнить?»

- Про какую дорогу мы говорим? – с нескрываемой скукой поинтересовался у нас Геннадий Геннадьевич, когда мы ему позвонили за комментарием.

- Про дорогу на улице Карбышева в деревне Верхний Карбуш.

- Мне нужно проверить, посмотреть на какое время по ремонту они стоят. По Верхнему Карбушу обращаются с завидной периодичностью. Подъездная дорога была сделана в прошлом году, не знаю, про какую сейчас идет речь. Считаете, что я должен все дороги помнить?

- Ну, вы же глава района все-таки. Случай резонансный, об этом много писали.

- У нас много резонансных случаев. Я знаю, что у нас по селу Приветное тоже есть вопрос по дороге. Нужно посмотреть. Я не готов сказать, на какой год и в какой программе она стоит. В том, что она стоит, сомнений нет, если есть обращения. Просто нужно понимать, когда именно. Чтобы я не наврал вам, нужно уточнять. У нас просто на 300 миллионов дорог ремонтируется, поймите.

РЕАКЦИЯ КРЕМЛЯ

«Это недопустимая абсолютно халатность»

- В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села, они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей. Я думаю, что региональные власти обратят на это внимание и примут меры, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА "Новости".

КОММЕНТАРИЙ МИНСТРОЯ

«Улицу отремонтируют в 2022 году»

Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон ЗАЕВ:

- В Министерстве строительства тема ремонта улицы в Верхнем Карбуше рассматривалась задолго до обращения жителей деревни к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Мы встречались и обсуждали этот вопрос с депутатами всех уровней и главой Троицкого поселения. Поскольку проект, ранее составленный администрацией поселения, на тот момент из-за изменений в стоимости потерял свою актуальность, мы договорились, что местные власти оперативно скорректируют расчёты и смету. Это позволит им подать в этом году заявку на конкурсный отбор для предоставления бюджетной субсидии на производство необходимого объёма дорожных работ в 2022 году.