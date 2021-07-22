«Я день пролежал на автовокзале после операции!»: В Омской области из-за отмены автобусов 9 сел оказались отрезаны от мира

Жители девяти населенных пунктов не могут попасть даже на прием к врачу. Им просто не на чем добраться в райцентр.

В девяти населенных пунктах Тевризского района на севере Омской области, где в общей сложности живут около тысячи человек, сейчас настоящее бедствие. Сельчане, чьи дома расположены за Иртышом, оказались фактически отрезаны от цивилизации. С 12 июля там перестали ходить пассажирские автобусы, которые соединяют все эти небольшие деревни и села между собой и с райцентром. Люди не могут попасть даже в больницу и купить лекарства.

«НА ГЕМОДИАЛИЗ ПАЦИЕНТКА ДОБИРАЕТСЯ НА СТАРОЙ «ОКЕ»

– У нас сейчас такой вот вынужденный «локдаун», – пожаловалась «Комсомольской правде в Омске» местная жительница Анна Архангельская. – Я живу в Бородинке. Чтобы добраться до райцентра, теперь нам приходится идти 12 км пешком по грунтовой дороге от понтонной переправы до трассы, где уже ходят рейсовые автобусы из Омска и Усть-Ишима. Молодые еще как-то справляются. Но у нас есть и старики, инвалиды, семьи с детьми. Им что делать? Где пожилым людям с пенсией в 8 тысяч рублей взять две тысячи на такси до Тевриза? Им сейчас приходится отменять записи к врачам и на обследования, которых ждали по месяцу. Люди остаются без жизненно важных рецептурных лекарств, потому что доехать в аптеку просто не на чем. У нас вот женщина ездит на гемодиализ в Тару. Ей это необходимо. В больнице есть специально оборудованная машина, которая возит таких пациентов. Но она новенькая, врачи жалеют ее и не всегда соглашаются ехать по нашей разбитой дороге. Вот этой пациентке приходится на их старой «Оке», чуть ли не сидя на коленках, добираться на гемодиализ.

По словам Анны, лето – фактически единственное время года, когда местные жители спешат сделать все неотложные дела: вылечить зубы, пройти обследования и даже закупить продукты. В их поселке они чуть ли не вдвое дороже. Банальный сахар в Тевризе стоит 49 рублей, а в Бородинке – уже 70. По два месяца на Иртыше идет ледостав и ледоход и переправиться на другой берег просто невозможно.

«ВЫСАЖИВАЮТ ЗА 12 КМ ДО ДОМА – ДОБИРАЙТЕСЬ, КАК ХОТИТЕ»

– Но сейчас и летом мы не можем никуда выбраться. Уже несколько лет автобусы ходят по прихоти руководства муниципальной организации «Резерв», – рассказывает Анна. – Иногда водители просто доезжают до грунтовой дороги и высаживают пассажиров. Оставшиеся 12 км добирайтесь, как хотите. Их директор объясняет: что нет водителей. Я не понимаю, как такое может быть. В районе ужасная безработица. Из 300 жителей Бородинки работа есть только у 30 человек. Остальные живут подсобным хозяйство и сбором грибов с ягодами. У людей просто нет денег на личные автомобили или такси. Как нам быть?

Представление прокуратуры № 1.

Представление прокуратуры № 2.

Представление прокуратуры № 3.

Транспортная компания в свою очередь жалуется на непроезжую грунтовую дорогу, которую размывает после каждого дождя. Впрочем, и с этой проблемой бьется практически единственный человек. Анна Архангельская несколько лет пишет во все инстанции с просьбой привести проезжую часть в порядок. Добралась даже до федерального Минстроя. Оттуда письма спускают обратно в область, а оттуда – в администрацию Знаменского района. В итоге крайнего все-таки нашли. Главу Бородинки признали виновным в ненадлежащем состоянии дороги и оштрафовали на пять тысяч рублей.

– Прокуратура уже трижды вносила представления местным чиновникам, – негодует активная сельчанка. – В 2018 году даже пообещали дорогу. Сделали проект. Правда, почему-то только трех километров из 12. Какой смысл в таком ремонте? Дальше все равно такая же грязь, по которой придется пробираться пешком. Прокуратура признала это нецелесообразным. Проект отправили на доработку. Обещали сделать дорогу к 2019 году, потом к 2021-му. А вот сейчас ответили, что деньги на нее не предусмотрены, и делать ничего не будут...

За отсутствие дороги пока наказали только главу многострадальной Бородинки.

«ДОБИРАТЬСЯ ДО ГОРОДА – НАСТОЯЩАЯ КАТОРГА»

В МУП «Резерв» в беседе с «Комсомолкой» заявили, что никаких проблем нет и жалуется только один человек. Однако у других жителей отрезанных от мира деревень совсем другое мнение. Анатолий Андриянов всю жизнь проработал летчиком на ТУ-124. Был капитаном самолета, он ветеран труда. Сейчас Анатолию Александровичу 70 лет, и он оказался один на один со своими проблемами. Как и многие его соседи, он вынужден выживать в родном селе Каргайлы.

– Сложности у нас были всегда, – рассказывает пенсионер. – Лично я с ними столкнулся, когда мне назначили операцию на колене в Омске. Выбраться в город было невозможно. Но туда я еще как-то добрался на перекладных. А обратно ехал: автобус из Тевриза в Каргайлы просто не пришел. Ну куда я пойду по грунтовой дороге после операции на ноге?! Мне 70 лет. Я весь день пролежал на автовокзале в Тевризе. Куда только не звонил – даже главе района. Все только руками разводят: мол, ничем помочь не можем. Только на следующий день приехал мой знакомый и увез меня на своем «уазике». Я был летчиком, у меня сейчас много профессиональных болезней, поэтому необходим ежегодный медосмотр. А в Тевризской ЦРБ нет необходимого для обследования оборудования. Например, томограф есть только в Омске. На МРТ же большая очередь, только под запись. Вот сегодня как раз было назначено время, я еле добрался до города, все сделали, к счастью. И теперь у меня другая задача – еду сейчас домой и не знаю, как выбираться из Тевриза. У меня уже не так много друзей осталось там, да и неудобно каждый раз просить. Раньше ходил теплоход, сейчас этот рейс закрыли. Это просто каторга какая-то. Приезжаешь каждый раз на пароме и ждешь этого автобуса как чуда. А приедет или нет – лотерея. И такие перебои с транспортом по 10 раз в год. У нас в селе живут в основном пенсионеры. Нас просто все бросили. Помогите нам, пожалуйста! Хотя бы расскажите про нашу ситуацию, может быть, нас хоть кто-то услышит!

«НЕ МОГУ ДОБРАТЬСЯ ДО БОЛЬНИЦЫ, ЧТОБЫ ВСТАТЬ НА УЧЕТ ПО БЕРЕМЕННОСТИ»

А вот мнение о транспортной доступности другой жительницы Бородинки, которая уже неделю не может попасть с ребенком в больницу.

– Я сейчас жду второго ребенка, – объясняет Степанида Рандовцева. – Но встать на учет по беременности, чтобы пройти необходимые обследования или хотя бы оформить льготы на проезд, я просто физически не могу. У меня есть еще 8-летний ребенок. Сегодня нам надо ехать на медосмотр, чтобы оформить документы в школу. Но нам просто не на чем добраться. Беременная и с маленьким ребенком по жаре я 12 км по разбитой дороге туда и еще столько же обратно просто не пройду. А 1,5-2 тысячи рублей на такси у нас нет. Ссылаются на то, что дорогу размыло. Она сейчас уже полностью высохла, просто не прошел по ней грейдер. Но водители все равно ехать отказываются.

Прокомментировать ситуацию в областном минстрое, который отвечает за организацию перевозок и осуществляет контроль за ними, нам отказались. Направили к исполнителю работ – МУП «Резерв», заверив, что у них «есть готовый ответ».

ЗВОНОК В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ

«Люди все врут!»

Разговор с директором МУП «Резерв» Сергеем АЗЕЕВЫМ:

– К нам обратились жители Бородинки. Люди жалуются, что там перестали ходить автобусы, за работу которых отвечает ваша организация. Можете это как-то объяснить?

– Врут! Врут, конечно! Там же только одна «больная» женщина обратилась... Остальным это не нужно.

– Там больше тысячи человек живут. Остальным не нужно ездить на автобусе?

– Да нет, все совсем не так. Вот эта бабенка, которая к вам обратилась, уже три или четыре года пишет. Все пишет... Дело в том, что всю ту неделю у нас были заливные дожди. Вот те населенные пункты, в которые мы не поехали, находятся на правой стороне Иртыша. Там грунтовая дорога, то есть, ее фактически размыло – ездить нельзя. Такая картина постоянно. Весной, осенью распутица. А сейчас дожди перестали, вышли грейдеры. С сегодняшнего дня возобновляем движение.

– Можете пообещать, что уже сегодня люди смогут уехать?

– Нуу... смотря куда. Смотрите, у нас 10 маршрутов, из них 6 – заиртышные. По четырем связь, вообще, никогда не прерывалась. Они как ездили, так и ездят, потому что находятся на Семеновской дороге. А за Иртышом грунтовая дорога, не проехать. Сегодня мы два маршрута открыли – в Ермиловку и Кузнецово. Завтра открываем еще два – Бородинка, Белый Яр. И в понедельник – Журавлевка и еще один.

– Вроде бы, от вас приходил ответ, что нет водителей. Действительно ли есть проблема с кадрами?

– Да, у нас была проблема. Сразу заболели четыре водителя. Два – онкологических, они уже не вернутся на работу. Два других лежали с температурой в больнице. Сегодня выписали одного и завтра обещали выписать другого паренька.

– А других-то людей на смену вы ищите?

– Да нет тут никого, бесполезно.

– В Тевризском районе живут 17 тысяч человек, у вас безработица. Неужели нет никого, кто был бы готов переобучиться и прийти к вам на работу?

– Бесполезно. Механика мне не могут найти уже четыре месяца. И, вроде, зарплата у нас в пределах 25 тысяч. С учетом того, что средняя по району 12 тысяч, нормально у нас водители получают. Но нет, никто не хочет работать в деревне. Толковых только обучим, на север уезжают. А остальным ничего не надо, только бы водку пить... Вообще, не хотят работать! На бирже труда, в самом деле, и народ есть, а работать не идут. На автобусе надо, чтобы еще все категории были открыты. Например, категория D – ответственность большая. Вот и не хотят.

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