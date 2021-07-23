Отменой пассажирских перевозок в Тевризском районе заинтересовалась прокуратура

Жители одного из поселков – Бородинки – не могли добраться даже в больницу.

Накануне «Комсомольская правда в Омске» писала о бедственном положении жителей сразу нескольких сел, оставшихся без транспортного сообщения с «большой землей». Муниципальное предприятие «Резерв», отвечающее там за перевозки, просто перестало выпускать автобусы в рейс.

Речь идет о селах, которые расположены за Иртышом. Местным жителям сначала приходится на пароме перебираться на другой берег. От переправы до асфальтированной трассы 12 км. Обычно там ходят пассажирские автобусы. Однако после каждого дождя этот участок грунтовой дороги размывает, транспортное сообщение прерывается. Сельчанам приходится либо идти пешком в общей сложности 24 км (туда и обратно), либо где-то искать 1,5-2 тысячи рублей на такси. Подробнее об этом мы писали здесь.

Прокуратура уже начала проверку происходящего.

– В нарушение действующего законодательства, перевозка населения по муниципальным маршрутам Тевриз – Бородинка, Тевриз – Ермиловка, Тевриз – Журавлевка, Тевриз – Кузнецово, предприятием МУП «Резерв» с 13 по 22 июля не осуществлялась, при этом сведений об изменениях в расписании маршрута, об отмене маршрута не имеется, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

За ненадлежащий контроль за работой муниципального транспортного предприятия главе Тевризского района внесли представление. Проверка, в ходе которой будет решен вопрос об ответственности виновных должностных лиц, продолжается. Окончательное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Также известно, что после принятых мер возобновились перевозки по трем муниципальным маршрутам: Тевриз – Бородинка, Тевриз – Ермиловка, Тевриз – Кузнецово возобновлены. По одному (Тевриз – Журавлевка) – будут возобновлены с 26 июля.

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