Новый Кадетский корпус в Омске построили меньше, чем за год

Омские кадеты начнут заниматься в новом корпусе уже с 1 сентября. Фото: vskmo.ru

В прошлом году в Омске встал вопрос о пригодности здания Кадетского корпуса для обучения и проживания там детей. Старинное здание в центре города, безусловно, выглядело красиво, но его техническое состояние оставляло желать лучшего. После обследования в 2020 году его признали аварийным, кадетов отправили доучиваться в Севастополь и Кемерово, а в Омске начали строительство нового здания. Разрешение на строительство получили в октябре 2020 года. Его хотели построить за год, но точные сроки постоянно сдвигались и были неточными.

Место выбрали на Левом берегу недалеко от парка Победы. Изначально планировалось, что работы пройдут в два этапа, сначала сдадут основное здание, а потом достроят дополнительные корпуса. Но потом ситуация изменилась, все решили делать за раз. Повис в воздухе и вопрос с набором новых кадетов, в этом году его хотели и вовсе не проводить, но темпы строительства шли так успешно, что администрация изменила свое решение. В этом году Кадетский корпус все же объявил о наборе учеников 5 и 7 классов.

Так будут выглядеть жилые корпуса снаружи. Фото: vskmo.ru

Накануне стало известно, что вместо сентября, объект сдадут уже в начале августа. 8 числа, в день строителя, новое здание Кадетского корпуса будет уже полностью готово, сообщили в Военно-строительном комплексе МО РФ. Возведение нового здания заняло около 10 месяцев. Строители сдадут учебный корпус, столовую, два жилых корпуса, медпункт и спортзал. Все объекты выполнены под ключ и уже могут принимать кадетов. 1 сентября ученики уже заселятся в новые жилые комнаты. Как отмечают сами строители, омский Кадетский корпус стал первым довузовским учреждением Минобороны, которое построили меньше чем за год в один этап.

Появились и зоны для проведения досуга. Фото: vskmo.ru

В комнатах кадетов разместят по два человека. Фото: vskmo.ru

Теперь кадеты разместятся в новых комфортных комнатах по два человека. Там есть все необходимое для отдыха и хранения вещей. Даже есть приятный бонус в виде пиксельного изображения разных животных над каждой из кроватей. Две жилые комнаты будут объединены в одну секцию с общей прихожей и ванной.

Заниматься кадеты будут в современных классах. Фото: vskmo.ru

Преобразились и классы для занятий. Туда приобрели новые парты, современные учебные пособия по разным предметам и наглядные материалы.

В просторной столовой смогут разместиться много студентов. Фото: vskmo.ru

В столовой поставили удобные столы по четыре человека и организовали специальную зону выдачи.

Старое здание Кадетского корпуса сейчас закрыто. Фото: Яндекс.Карты

Судьба старого здания Кадетского корпуса на улице Ленина пока так и остается неизвестной. Продавать его Минобороны не намеревались. Были планы на то, чтобы организовать там музей, о пока точной информации нет. Единственное, что известно, здание капитально отремонтируют.