Как известно, в прошлом году в Омске кадетский корпус отменил набор учеников. Старое здание училища признала аварийным и закрыли, а учеников отправили в на время в Севастополь и Кемерово. Министерство обороны приняло решение построить для занятий новое современное здание недалеко от парка Победы на Левобережье, а старое отреставрировать и организовать там что-то вроде музея. Планировалось, что строительство закончат уже в сентябрю 2021 года, но пока точных данных об этом нет. Как нет и уверенности в том, что в этом году кадетский корпус будет набирать новых учеников.В официальной группе училища в соцсетях омичи активно интересуются условиями набора детей, но пока им советуют не торопиться.- Дня открытых дверей в этом году не планируется. А информация о наборе в 2021 году появится на официальном сайте корпуса не раньше марта, после приказа Министра обороны, - сообщают в администрации учебного заведения.