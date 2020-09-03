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В Омске появится новое здание для кадетского корпуса

Судьба старого пока не известна
Анна ВеселовскаяАннаВеселовская
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Новое здание планируют построить на месте бывших складов.

Новое здание планируют построить на месте бывших складов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В новом учебном году одно из учебных заведений Омска не примет в своих стенах учеников. Речь идет об омском Кадетском корпусе. Старое здание закрыли на реконструкцию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства региональной безопасности Омской области. Также в ведомстве уточнили, что рассматривают несколько мест для строительства нового здания для училища.

- Варианты рассматриваются, точное решение ещё не принято. Один из вариантов - это улица Красный Пахарь, но окончательное решение будет известно после комиссии, - уточнили в пресс-службе.

Что будет со старым зданием до конца не ясно. Реконструкцию там, видимо, проведут, но как будут использовать не известно. Окончательное решение примет комиссия Минобороны, которая приедет в Омск 8-10 сентября. Кадеты пока будут проходить обучение в филиале Нахимовского военно-морского училища и Кемеровском президентском кадетском училище.