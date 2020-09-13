Здание кадетского корпуса в Омске капитально отремортируют

Старое здание продавать не планируют, а будут использовать для образовательных целей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ранее стало известно, что здание омского кадетского корпуса на улице Ленина признали аварийным. Учеников экстренно перевели в другие кадетские корпуса, выпускные классы отправились в Севастополь, а остальные в Кемерово. В Омске же всего за год министерство обороны России планируют построить новый Кадетский корпус на территории старых военный складов на улице Красный Пахарь.

Сейчас идет получение разрешения на строительство и согласование всех норм на региональном уровне. Об этом изданию НГС55 рассказал первый замминистра региональной безопасности Геннадий Привалов. Представитель ведомства также отметил, что о продаже старого здания Кадетского корпуса речи не идет.

- Рассматривается вопрос о том, чтобы сохранить его как архитектурно-исторический комплекс, в том числе с точки зрения патриотического или образовательного направления, - подчеркнула Привалов.