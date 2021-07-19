Следователи нашли ролики с омским депутатом, отрицавшим участие в съемках хоум-видео со школьницами

Уголовное дело за растление несовершеннолетних девочек завели на 22-летнюю жену депутата местного сельсовета.

В Омске продолжается расследование совершенно дикой истории, случившейся в селе Покровке, расположенном в 50 км от города. Напомним, 22-летняя жена депутата местного сельсовета Инна Ольхова (имя и фамилия изменены) превратила свою квартиру, где, к слову, живут двое ее маленьких детей, в порностудию. При этом кроме домашнего видео с мужем Андреем (все имена изменены) она снимала и выкладывала в сеть ролики с двумя несовершеннолетними девушками: 17-летней Катей и 15-летней Леной.

За съемки Кате (справа) и Лене супруга народного избранника платила 3 тысячи. Фото: ВКонтакте

«Комсомолка» выяснила, что Инна училась в одном классе со старшей сестрой Лены, так она и познакомилась с девочкой. Именно эта девочка и обратилась в полицию с заявлением. Школьнице не понравилось, что ролики с ней слили в соцсети.

Обо всем стало известно, когда Инна решила зарабатывать деньги на этих интимных видео – она продавала их за деньги Telegram-каналу. В интервью «Комсомольской правде в Омске» сельчанка сообщила, что ее супруга подставили из-за его политической деятельности. Сам депутат убеждал следователей на допросе: он понятия не имел, чем занимается благоверная, когда его нет дома.

Так выглядит сельская «обитель греха и наслаждений». Фото: Анна МИКУЛА

Впрочем, вскоре выяснилось, что он, как минимум, снимал часть роликов. 27-летнему мужчине и его жене предъявили обвинение по пунктам 1 и 2 статьи 242 УК РФ (изготовление порнографии с участием несовершеннолетних). 21 июля будет решен вопрос о продлении ему срока заключения под стражей. Примечательно, что Андрей уже был судим за наркотики.

Инна сейчас находится под домашним арестом – она на большом сроке беременности, ждет третьего ребенка.

Сельский депутат к 27 годам уже приобрел криминальный опыт – он судим за наркотики.

Сейчас следователям следователям волей-неволей приходится отсматривать 80 ГБ изъятого у доморощенных режиссеров видео. Это 1850 файлов. На некоторых из них фигурирует и сам «ничего не подозревавший» депутат. Уже добрались до записи, где он вступает в интимные отношения с 17-летней девушкой. Также, кроме семейной пары и двух упомянутых школьниц, в съемках участвовали и другие люди.

Впрочем, за связь со старшей из несовершеннолетних депутату не грозит уголовная ответственность. Все было по обоюдному согласию. Кате уже больше 16 лет – возраст, когда это начинают учитывать. Пока есть доказательства, что в интимные отношения с младшей из девочек вступала только Инна Ольхова.

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