«Мама Оли четыре года живет на антидепрессантах»: Отец жительницы Омска, погибшей после эстетической операции, добился возобновления дела

По мнению экспертов, девушка умерла из-за неправильно рассчитанной дозировки анестезии.

Последние несколько лет родители Оли Климкович, погибшей в 23 года, живут единственной мыслью – добиться наказания для человека, которого они считают виновным в смерти их ребенка.

Напомним, трагедия случилась 27 марта 2018. Ольга училась в ординатуре омского медуниверситета. В тот день у нее были выездные занятия в онкодиспансере. Хирург-онколог и по совместительству преподаватель Оли Сергей Попов предложил помочь девушке с удалением двух небольших шрамов на шее и ноге, которые остались после удаления родинок. Дело не стали откладывать в долгий ящик. Простейшую, как тогда казалось Попову, косметическую операцию решили сделать сразу после занятий.

Все манипуляции Попов проводил сам, в перевязочном кабинете. Без анестезиолога. Это стоило подававшей большие надежды в профессии аспирантке-отличнице жизни, а хирургу – блестящей карьеры.

После смерти пациентки Сергею Попову пришлось уволиться из онкодиспансера. Фото: buzookod.ru

Ад начался, когда Попов ввел девушке анестетик. Оля потеряла сознание, начала задыхаться и синеть. Но вместо того, чтобы вызывать помощь, врач 20 минут пытался своими силами привести пациентку в чувства. Потом позвал одну медсестру, другую. И только еще через 15 минут все-таки вызвали бригаду реаниматологов этого же онкодиспансера. Она находилась буквально в нескольких шагах и, возможно, могла бы спасти девушку, если бы помощь начали оказывать сразу. Но к тому моменту, когда Ольгу стали реанимировать, она пережила клиническую смерть и после этого впала в кому. Через месяц она умерла, так и не придя в сознание.

Отец погибшей, который находился за сотни километров от Омска, – он живет в Нефтеюганске – узнал обо всем не от медиков, а от журналистов федерального телеканала. По словам Игоря Климковича, в медучреждении, где случилось ЧП, информацию о смерти его дочери давали крайне неохотно, а потом и вовсе начали путаться в показаниях.

Началось следствие, были проведены бесчисленные исследования. Сразу несколько экспертов пришли к выводу: врач, проводивший операцию, не рассчитал и ввел Ольге Климкович смертельную дозу «Лидокаина». Подробнее об их заключениях можно почитать здесь.

Ольга была отличницей и в школе, и в университете. Фото: Личный архив

– Из-за многочисленных экспертиз и опросов специалистов, процесс очень сильно затянулся, – рассказал «Комсомольской правде в Омске» новый адвокат семьи Климкович Борис Метелев. – По разным причинам переносились и откладывались заседания. В итоге дело закрыли. В мотивировочной части решения суда было написано: за истечением срока давности. Для уголовного дела от причинении смерти по неосторожности такой срок составляет два года. Мой подзащитный живет в другом городе, он не имел возможности приходить лично на все заседания. Была договоренность, что перед вынесением решения его оповестят заранее, чтобы он смог приехать в Омск. В итоге этого сделано не было. Игоря Анатольевича просто поставили перед фактом, что дело закрыто – пришло письмо по почте.

Игорь Климкович смог добиться возобновления разбирательств по факту гибели своей дочери. Он подал апелляцию в Омский областной суд. Там встали на его сторону и снова отправили уголовное дело в Центральный районный суд на пересмотр.

Во вторник, 13 июля, должны были состояться новые предварительные слушания по делу. Но их отменили из-за неявки заболевшего адвоката подсудимого. Зато впервые на заседание явился сам Сергей Попов.

– Я участвовал по видео-конференц-связи. Когда сегодня впервые увидел убийцу моей дочери, который сейчас прикидывается бессильной овечкой, у меня чуть мозг не взорвался от ощущения беспомощности перед системой и от всей этой несправедливости, – эмоционально рассказывает «Комсомолке» отец погибшей девушки Игорь Климкович. – Они снова затягивают процесс, как было и раньше. А мы все это время ждем хоть какого-то решения. Эти четыре года мама Оли живет на антидепрессантах. Она так и не смогла вернуться к нормальному существованию после смерти единственного ребенка.

Теперь в обстоятельствах дела будет разбираться другой судья Иван Белов. Сменились и адвокаты у обеих сторон.

– На все прошлые заседания Попов вместо себя присылал защитницу, – вспоминает Игорь Климкович. – Но сейчас сменил ее из-за неадекватности. Например, она цинично заявляла, что у Оли было сердце старушки, и умерла она не от операции, а из-за болезни. Это совершенная неправда, просто нагло ей придуманная. Мы с женой ни разу не брали больничные, когда Оля была маленькая. Даже в детстве она никогда серьезно и простудой не болела, не говоря уже о сердечной недостаточности.

Напомним, в предыдущем процессе заседания действительно несколько раз откладывались, в том числе из-за болезни Попова. Для него все происходящее тоже, вероятно, стало, непростым испытанием. За время следствия он пережил инфаркт.

Заседание по этому тяжелому для обеих сторон делу отложено до 2 августа.

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29 марта 2018 года Игорю Климковичу сообщили, что его старшая 23-летняя дочь Ольга впала в кому два дня тому назад. Правда, сделали это не сотрудники больницы, где произошло ЧП, а журналисты федерального телеканала. Отец девушки живет в Нефтеюганске, она училась в ординатуре в омском медуниверситете. Обезумевшие от страха родители начали выяснять хоть что-то о случившемся за сотни километров от них, но медики давали информацию крайне неохотно.

– Сначала сказали, что возникла непредвиденная аллергическая реакция, и они делают все возможное, чтобы ее спасти, – рассказывает отец девушки. – А через 28 дней она умерла, не приходя в сознание… При этом от нас практически большую часть информации скрыли. Вероятно, пытались замять это дело и выгородить своего сотрудника. (Подробнее...)

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– Сначала сказали, что возникла непредвиденная аллергическая реакция, и они делают все возможное, чтобы ее спасти, – рассказывал «Комсомольской правде в Омске» отец девушки Игорь Климкович. – А через 28 дней она умерла, не приходя в сознание… При этом от нас практически большую часть информации скрыли. Вероятно, пытались замять это дело и выгородить своего сотрудника. (Далее...)