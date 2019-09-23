«Оля мечтала стать пластическим хирургом»: Отец омички добивается наказания врача за гибель дочери после косметической операции

29 марта 2018 года Игорю Климовичу сообщили, что его старшая 23-летняя дочь Ольга впала в кому два дня тому назад. Правда, сделали это не сотрудники больницы, где произошло ЧП, а журналисты столичного телеканала. Родители девушки живут в Нефтеюганске, она училась в ординатуре в омском медуниверситете. Обезумевшие от страха родители начали выяснять хоть что-то из другого города, но медики давали информацию крайне неохотно.

– Сначала сказали, что возникла непредвиденная аллергическая реакция, и они делают все возможное, чтобы ее спасти, – рассказывает отец девушки. – А через 28 дней она умерла, не приходя в сознание… При этом от нас практически большую часть информации скрыли. Вероятно, пытались замять это дело и выгородить своего сотрудника.

Узнать правду родители смогли только из материалов проверки, которую провел Следственный комитет.

Как выяснилось, девушка умерла во время простейшей операции по шлифовке двух маленьких рубцов – на шее и ноге. Проводил не профессиональный косметолог, а преподаватель Ольги Сергей Попов. Он работал в онкодиспенсере, там же проводил занятия с учащимися ординатуры. Как-то у них зашел разговор о том, что студентка считала проблемой – небольших шрамиках, которые остались после удаления папиллом. Попов сказал, что разберется с этим в считанные минуты.

– По трагическому стечению обстоятельств, она как раз мечтала стать пластическим хирургом, – говорит Игорь Климович. – После занятий они с преподавателем пошли в перевязочный кабинет в онкодиспансере. Вероятно, у Ольги не было ни малейших сомнений в знаниях педагога.

Попов сначала учился в омском мединституте, ординатуру и аспирантуру он окончил уже в московских вузах - ММСИ им. Н.А. Семашко и НИОИ онкологии им П.А. Герцена. Он специализировался на сложнейших хирургических вмешательствах при онкологии. Вероятно, удаление банального рубца на коже показалось такому профи просто смешной операцией. Эта самоуверенность стоила ему блестящей карьеры, а 23-летней девушке, одной из лучших интернов на курсе – жизни.

Все манипуляции Попов проводил один – без анестезиолога и даже медсестры. Теперь уже бывший медик делал операцию без предварительных анализов. По егоутверждению, он поверил Оле на слово, что у нее нет аллергии на обезболивающее – лидокаин. Девушка сказала, что недавно была стоматолога, и ей ставили как раз его.

Сергей Петрович сделал ей подкожные инъекции. Через 15 минут закончил все манипуляции. Девушка встала с кушетки и в этот момент начала терять сознание. Когда у нее начали синеть губы врач вызвал реанимационную бригаду. Девушке начали экстренно ставить противоаллергический препарат. Но он оказался бесполезным. В сознание она больше не пришла.

– Во время первоначальных показаний, Попов вообще полностью отрицал свою вину. Мол, он все сделал по правилам, почему Ольга умерла в реанимации, он понятия не имеет, – вспоминает отец девушки. – Также он солгал, что сразу же вызвал реанимацию. Экспертиза показала, что минут 10-15 пытался справиться с тем, что натворил самостоятельно. Потом позвал двух медсестер, они подтвердили это в показаниях. В это время у моей дочери наступила клиническая смерть, когда появились реаниматологи, ее мозг, скорее всего, уже был мертв. Мне до сих пор никто не сказал главного: был ли у нее хоть какой-то шанс на жизнь, если бы помощь подоспела вовремя? Бригаде ведь даже ехать никуда не надо было – они чуть ли не через стенку в этом диспансере… Изначально, была версия, что у Оли началась внезапная аллергическая реакция на лидокаин – мол, от такого никто не застрахован. Но потом выяснилось, что обманывали и здесь. Дозировка и концентрация препараты были превышены втрое. То есть, Попов ее просто убил лошадиной дозой препарата.

Попова после случившегося уволили. Только вот в самом онкодиспарсере до последнего надеялись замять это ЧП. О подробностях случившегося даже правоохранителям не сообщили полной информации. Уголовное дело возбудили только после вмешательства следователя.

– За 1,5 года этот врач так и не нашел в себе смелости позвонить нам и объяснить, что произошло, – рассказывает Игорь Климович. – Или хотя бы просто извиниться за смерть нашего ребенка. Более того, он упорно настаивал на собственной невиновности. Именно поэтому мы с матерью Ольги будем настаивать на максимально возможном наказании для Попова. Надеюсь, он окажется за решеткой.

Сейчас проверка уже завершена, собраны доказательства, достаточные, чтобы предъявить Сергею Попову обвинения по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

«Комсомолка» попыталась дозвониться и до Сергей Петровича. Пока его телефон отключен. Тем не менее мы готовы выслушать его позицию по поводу трагедии, случившейся с его интерном.