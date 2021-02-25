Трагедия случилась 27 марта 2018 года. Преподаватель медакадемии предложил одной из своих аспиранток помочь решить косметическую проблему. После ударения двух родинок на шее и ноге девушки остались небольшие рубцы.Сергей Попов делал сложнейшие операции, связанные с онкологией, поэтому простейшее вмешательство показалось ему пустяком. Самоуверенность стоила ему блестящей карьеры, а 23-летней девушке Ольге Климкович – жизни.Не будучи ни косметологом, ни анестезиологом, педагог отвел Олю в перевязочный кабинет, где не было никакого специального оборудования. Ввел «Лидокаин». И после этого начался кошмар. Девушка потеряла сознание и начала задыхаться.В материалах судмедэкспертизы читаем: 20 минут горе-доктор пытался реанимировать девушку сам. Только после того, как у нее начали синеть губы и остановилось дыхание позвал сначала одну медсестру, потом вторую. Втроем они тянули еще 15 минут перед тем, как обратиться к реаниматологам своего же онкодиспансера. В этот момент у Ольги уже произошла клиническая смерть. А вскоре медики констатировали: спасти ее уже невозможно.В отношении самоуверенного хирурга возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.– Сначала сказали, что возникла непредвиденная аллергическая реакция, и они делают все возможное, чтобы ее спасти, – рассказывал «Комсомольской правде в Омске» отец девушки Игорь Климкович. – А через 28 дней она умерла, не приходя в сознание… При этом от нас практически большую часть информации скрыли. Вероятно, пытались замять это дело и выгородить своего сотрудника.Также отец Оли поделился тогда опасениями, что Сергей Попов сделает все возможное, чтобы затянуть рассмотрение уголовного дела в отношении себя.– Я ознакомился с уголовным делом по обвинению Сергея Петровича, – рассказал «Комсомолке» отец погибшей девушки Игорь Климкович. – Обвиняемый делает все для затягивания разбирательств на два года – именно такой срок давности по инкриминируемой ему статье. От меня и мамы Оли были скрыты многочисленные уведомления о переносе сроков окончания следственных действий. При условии, что он, вообще, явится в суд. Он же может заболеть, например.Собственно так и произошло. Сегодня, 25 февраля, в Центральном суде завершилось рассмотрение этого уголовное дело. Его закрыли из-за истечения срока давности. Сергею Попову, которому грозило до 3 лет лишения свободы, удалось избежать наказания.Мы попытались с ним связаться, но он оказался недоступен для комментариев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Оля мечтала стать пластическим хирургом»: Отец омички добивается наказания врача за гибель дочери после косметической операции29 марта 2018 года Игорю Климковичу сообщили, что его старшая 23-летняя дочь Ольга впала в кому два дня тому назад. Правда, сделали это не сотрудники больницы, где произошло ЧП, а журналисты федерального телеканала. Отец девушки живет в Нефтеюганске, она училась в ординатуре в омском медуниверситете. Обезумевшие от страха родители начали выяснять хоть что-то о случившемся за сотни километров от них, но медики давали информацию крайне неохотно.– Сначала сказали, что возникла непредвиденная аллергическая реакция, и они делают все возможное, чтобы ее спасти, – рассказывает отец девушки. – А через 28 дней она умерла, не приходя в сознание… При этом от нас практически большую часть информации скрыли. Вероятно, пытались замять это дело и выгородить своего сотрудника. (Подробнее...)Отец омской аспирантки-медика, погибшей после косметической процедуры, боится, что виновный уйдет от ответственностиДело передано в суд. Но родители умершей опасаются, что виновный может уйти от ответственности. (Далее...)